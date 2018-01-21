В столице Румынии тысячи людей вышли на акцию протеста

Тысячи людей собрались в субботу на Университетской площади Бухареста, протестуя против внесения изменений в систему правосудия и смягчения антикоррупционного законодательства.

Об этом пишет " Европейская правда " со ссылкой на Romania TV.

По данным телеканала, в акции протеста принимали участие около 30 000 человек. Они прошли мимо здания Конституционного суда и Национального совета теле- и радиовещания, после чего пришли к зданию парламента в центре города.

Сообщается, что между протестующими и полицейскими несколько раз вспыхивали стычки, когда правоохранители пытались ограничить движение колонны.

Также сообщается, что подобные протесты в субботу прошли и в других румынских городах, а также за рубежом.

В декабре 2017 нижняя палата парламента Румынии одобрила законы о реформировании системы правосудия, которые Европейская комиссия, Государственный департамент США и президент страны критиковали как угрозу независимости судов.

Напомним, правительство Румынии не взирая на протесты приняло резонансное постановление вечером 31 января 2017.

Позже в Бухаресте 50 тысяч человек вышли на протесты против коррупционных постановлений.

В 2017 году в Бухаресте в воскресенье, 26 ноября, прошла массовая акция протеста против коррупции. По разным данным, в ней приняли участие от 10 до 20 тысяч человек. Акции также прошли в десятках других румынских городов. Протесты направлены против председателя Палаты депутатов Ливиу Драгня и председателя Сената Кэлин Попеску-Тэричану. Оба политика подозреваются в коррупции. Драгня также ранее был судим за фальсификацию итогов выборов.