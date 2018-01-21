МИД требует от РоSSии допустить врачей к политзаключенному Балуху

Состояние крымчанина Владимира Балуха, содержащегося в Симферопольском СИЗО, крайне тяжелое.

Владимир Балух Фото: facebook.com/crimeahrg

Министерство иностранных дел требует от РоSSии допустить врачей к Владимиру Балуху, который содержится в Симферопольском СИЗО . Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в воскресенье в Twitter , комментируя информацию о том, что Балуху не предоставляется медицинская помощь.

«Не оказывать медицинскую помощь - бесчеловечность и жестокость. Требуем от РФ допустить врачей к политзаключенному Владимиру Балуху", - написала Беца.

Ранее крымские правозащитники сообщали о проблемах со спиной, почками и сердцем в Балуха.

"Балух находится в Симферопольском СИЗО , в камере для транзитных в колонию-поселение, соответственно порядке в камере никакого. Состояние здоровья у него остается тяжелым, но медицинской помощи никакой не предоставляется", - написал вчера на странице в Фейсбук журналист Антон Наумлюк.

Напомним, 16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд Крыма приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в размере 10 тыс. рублей.

Порошенко назвал судебный процесс над Балухом "судилищем".