МИД требует от РоSSии допустить врачей к политзаключенному Балуху

Состояние крымчанина Владимира Балуха, содержащегося в Симферопольском СИЗО, крайне тяжелое.

МИД требует от РоSSии допустить врачей к политзаключенному Балуху
Владимир Балух
Фото: facebook.com/crimeahrg

Министерство иностранных дел требует от РоSSии допустить врачей к Владимиру Балуху, который содержится в Симферопольском СИЗО. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в воскресенье в Twitter, комментируя информацию о том, что Балуху не предоставляется медицинская помощь.

«Не оказывать медицинскую помощь - бесчеловечность и жестокость. Требуем от РФ допустить врачей к политзаключенному Владимиру Балуху", - написала Беца.

Ранее крымские правозащитники сообщали о проблемах со спиной, почками и сердцем в Балуха.

"Балух находится в Симферопольском СИЗО, в камере для транзитных в колонию-поселение, соответственно порядке в камере никакого. Состояние здоровья у него остается тяжелым, но медицинской помощи никакой не предоставляется", - написал вчера на странице в Фейсбук журналист Антон Наумлюк.

Напомним, 16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд Крыма приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в размере 10 тыс. рублей.

Порошенко назвал судебный процесс над Балухом "судилищем".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Мобильный коллапс в ОРДЛО: Захарченко пригрозил взять Vodafone Ukraine под "внешнее управление"Мобильный коллапс в ОРДЛО: Захарченко пригрозил взять Vodafone Ukraine под "внешнее управление"
Порошенко назначил главу Деснянского района КиеваПорошенко назначил главу Деснянского района Киева
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко попросил УПЦ МП помочь с возвращением политзаключенных из РоSSииПорошенко попросил УПЦ МП помочь с возвращением политзаключенных из РоSSии
Новые санкции против РФ объявят в конце января, - посол США в РоSSииНовые санкции против РФ объявят в конце января, - посол США в РоSSии
Действия РоSSии в Украине направлены на уничтожение Украинского государства, - ПорошенкоДействия РоSSии в Украине направлены на уничтожение Украинского государства, - Порошенко
Данилюк на ближайшем заседании Кабмина потребует уволить НасироваДанилюк на ближайшем заседании Кабмина потребует уволить Насирова
СБУ с ноября месяца выдала разрешение 49 артистам из РоSSии на выступление в УкраинеСБУ с ноября месяца выдала разрешение 49 артистам из РоSSии на выступление в Украине
Минобороны опровергло обвинения РоSSии в причастности к атаке на ее базу в СирииМинобороны опровергло обвинения РоSSии в причастности к атаке на ее базу в Сирии
Для противодействия РоSSии Украина должна постоянно предлагать конкретные действия, - Даниил ЛубкивскийДля противодействия РоSSии Украина должна постоянно предлагать конкретные действия, - Даниил Лубкивский
Турция вызвала послов РоSSии и Ирана – СМИТурция вызвала послов РоSSии и Ирана – СМИ
Санкции против нефтегазовой промышленности РоSSии не сработали, - глава МИД АвстрииСанкции против нефтегазовой промышленности РоSSии не сработали, - глава МИД Австрии
Председательство Канады в G7 - уникальная возможность заострить внимание на агрессии РоSSии против Украины, - Даниил ЛубкивскийПредседательство Канады в G7 - уникальная возможность заострить внимание на агрессии РоSSии против Украины, - Даниил Лубкивский
Последние новости
Подгружаем последние новости