МИД требует от РоSSии допустить врачей к политзаключенному Балуху
Состояние крымчанина Владимира Балуха, содержащегося в Симферопольском СИЗО, крайне тяжелое.
Министерство иностранных дел требует от РоSSии допустить врачей к Владимиру Балуху, который содержится в Симферопольском СИЗО. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в воскресенье в Twitter, комментируя информацию о том, что Балуху не предоставляется медицинская помощь.
«Не оказывать медицинскую помощь - бесчеловечность и жестокость. Требуем от РФ допустить врачей к политзаключенному Владимиру Балуху", - написала Беца.
Ранее крымские правозащитники сообщали о проблемах со спиной, почками и сердцем в Балуха.
"Балух находится в Симферопольском СИЗО, в камере для транзитных в колонию-поселение, соответственно порядке в камере никакого. Состояние здоровья у него остается тяжелым, но медицинской помощи никакой не предоставляется", - написал вчера на странице в Фейсбук журналист Антон Наумлюк.
Напомним, 16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд Крыма приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в размере 10 тыс. рублей.
Порошенко назвал судебный процесс над Балухом "судилищем".
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