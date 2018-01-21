Из-за разгрома храма в Симферополе роSSийскими силовиками УПЦ КП обратилась в Европейский суд

Речь идет о событиях августа 2017.

Архиепископ Климент Фото: ru.krymr.com

Представители Украинской православной церкви Киевского патриархата направили в Европейский суд по правам человека заявление по событиям августа 2017 года, когда роSSийские правоохранители опечатали часть помещений симферопольского храма святых равноапостольных князей Ольги и Владимира, вывезли имущество и применили рукоприкладство к архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту. Об этом он рассказал в комментарии Крим.Реалии.

«Европейский суд по правам человека принял это заявление, зарегистрировал его ... События в августе, еще больше сплотили громаду, люди понимают, что в любой момент могут закрыть церковь. Когда складываются такие обстоятельства, они приводят к тому, что люди из-за боязни остаться без своей церкви, без литургии, без причастия, идут в церковь. Я благодарю Бога за все », - отметил владыка Климент.

В конце августа роSSийские судебные исполнители при поддержке силовиков вывезли собственность из симферопольского храма святых равноапостольных князей Ольги и Владимира и фактически лишили прихожан возможности собираться на богослужения.

Когда вывозили вещи, к архиепископу Клименту применили силу, выломав руку, и не пустили его в храм. Он потребовал от ФСБ - проверить законность действий Федеральной судебно-исполнительной службы и обеспечить безопасность верующих Киевского патриархата.

После аннексии Крыма подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии УПЦ КП и провели конкурс на аренду части помещений церкви.