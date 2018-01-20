В Кабуле три террористы атаковали отель и взяли заложников

В Кабуле три террористы атаковали отель и взяли заложников

В Кабуле боевики совершили нападение на отель Intercontinental Hotel. В заложники были взяты несколько человек.

В МВД подтвердили факт нападения, однако детали происшествия не озвучиваются. 

Известно, что полиция оцепила здание отеля. Полицейские вступили в перестрелку с боевиками, засевшими в отеле. 

В то же время очевидцы сообщают, что боевики находятся на последних этажах отеля. Видно, что именно оттуда ведется огонь. Нападение совершили три террориста в поясах смертников, сообщают журналисты с места события. 

О происшествии сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в полиции Афганистана.




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