В Кабуле три террористы атаковали отель и взяли заложников

В Кабуле боевики совершили нападение на отель Intercontinental Hotel. В заложники были взяты несколько человек.

В МВД подтвердили факт нападения, однако детали происшествия не озвучиваются.

Известно, что полиция оцепила здание отеля. Полицейские вступили в перестрелку с боевиками, засевшими в отеле.

В то же время очевидцы сообщают, что боевики находятся на последних этажах отеля. Видно, что именно оттуда ведется огонь. Нападение совершили три террориста в поясах смертников, сообщают журналисты с места события.

О происшествии сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в полиции Афганистана.