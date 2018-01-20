Чиновника учебного военного центра «Десна» задержали за взятку
В учебном центре Вооруженных сил Украины Десна задержан сотрудник одной из частей по подозрению в получении взятки.
Об этом сообщает пресс-служба учебного центра Десна на своей странице в Facebook.
Задержание произошло в субботу, 20 января. О сумме взятки пока не сообщается. Соответствующие органы проводят следственные действия.
В случае подтверждения факта неправомерной выгоды учебный центр будет инициировать лишение чиновника офицерского звания и увольнения его из рядов ВСУ, отмечается в сообщении.
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