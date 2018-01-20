Жители Бухареста вышли на массовую уличную акцию протеста (ВИДЕО)
В столице Румынии Бухаресте проходят масштабные акции протестов против новой реформы юстиции.
Об этом передает пресс-служба полиции.
Сборным пунктом для протестующих в сети обозначили вокзал Gara de Nord. Там из Клуж-Напоки, Брашова, Питешт и других городов собираются люди, которые не хотят принятия новой реформы министерства юстиции. Люди маршем планируют пройти к зданию парламента.
Люди вышли на улицы против уменьшения полномочий прокуратуры и сохранение независимости судебной системы, а также внесения правок в налоговый кодекс государства, что повлечет за собой новую волну налогообложения.
Полиция Бухареста просит всех активистов провести свой марш цивилизованно и не провоцировать правоохранителей, не нарушать общественный порядок, не грабить банкоматы и разбивать витрины магазинов.
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