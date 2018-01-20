Пять военных пострадали из-за обстрелов на Донбассе в субботу

Один был ранен, еще четверо получили боевые травмы.

Пять военных пострадали из-за обстрелов на Донбассе в субботу
Фото: facebook.com/ato.news

Пять военнослужащих Вооруженных Сил Украины пострадали в результате обстрелов на Донбассе в субботу. Один из них был ранен, еще четверо получили боевые травмы, говорится в вечерней сводке штаба АТО.

На донецком направлении поддерживаемые Россией боевики применили минометы различных калибров. Из оружия калибра 120-мм, а также из вооружения БМП они неоднократно вели огонь на подступах к Водяному, а из 82-мм минометов и гранатометов обстреливали позиции в районе Широкино.

Кроме того, активизировались боевые действия вблизи Новоселовки Второй, где были обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В целом с полуночи до 18:00 было зафиксировано 6 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что 19 января на Донбассе было семь обстрелов, но обошлось без потерь.


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