Пять военных пострадали из-за обстрелов на Донбассе в субботу
Один был ранен, еще четверо получили боевые травмы.
Пять военнослужащих Вооруженных Сил Украины пострадали в результате обстрелов на Донбассе в субботу. Один из них был ранен, еще четверо получили боевые травмы, говорится в вечерней сводке штаба АТО.
На донецком направлении поддерживаемые Россией боевики применили минометы различных калибров. Из оружия калибра 120-мм, а также из вооружения БМП они неоднократно вели огонь на подступах к Водяному, а из 82-мм минометов и гранатометов обстреливали позиции в районе Широкино.
Кроме того, активизировались боевые действия вблизи Новоселовки Второй, где были обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В целом с полуночи до 18:00 было зафиксировано 6 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
Напомним, что 19 января на Донбассе было семь обстрелов, но обошлось без потерь.
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20.01.2018 15:06