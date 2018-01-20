??Контрактник ВСУ задержан по делу о незаконном лишении свободы

Он взят под стражу представителями военной службы правопорядка.

Контрактник одной из воинских частей воздушного командования "Восток" был задержан сотрудниками Национальной полиции по делу о незаконном лишении свободы.

Об этом инциденте сообщила пресс-служба командования.

"В результате конфликта солдата военной службы по контракту К. одной из воинских частей воздушного командования «Восток» с сожительницей Т. военнослужащий задержан представителями Национальной полиции, проводится досудебное расследование по уголовному производству "Незаконное лишение свободы или похищение человека", и взят под стражу представителями военной службы правопорядка", - заявили военные.

Воинская часть проводит собственную проверку случившегося.

Напомним, что в четверг, 18 января, в Селидово ради выкупа был похищен частный предприниматель. Спецназд КОРД штурмовал помещение, в котором находились вымогатели, и задержал четыре человек.