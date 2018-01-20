Украина усилит охрану дипучреждений за границей

После попытки нападения возле украинского посольства в Афинах греческая сторона установила круглосуточную охрану.

Украина усилит охрану дипучреждений за границей
Фото: 1gr.tv

Украина усилит охрану своих дипломатических учреждений за рубежом. Об этом после попытки нападения на украинское посольство в Афинах сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает Громадське.

«Мы понимаем, что за четыре года войны ситуация с безопасностью наших дипучреждений за границей требует пересмотра условий охраны. Мы будем усиливать защиту для обеспечения надлежащих условий работы сотрудников посольств», - отметила пресс-секретарь.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о попытке нападения на украинское посольство в Афинах. Нападавшие подожгли три атвомобиля, припаркованные возле посольства и забросили несколько бутылок с коктейлем "Молотова" на территорию возле учреждения.

Сейчас украинское посольство Афинах круглосуточно охраняется греческой стороной.


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