Украина усилит охрану дипучреждений за границей
После попытки нападения возле украинского посольства в Афинах греческая сторона установила круглосуточную охрану.
Украина усилит охрану своих дипломатических учреждений за рубежом. Об этом после попытки нападения на украинское посольство в Афинах сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает Громадське.
«Мы понимаем, что за четыре года войны ситуация с безопасностью наших дипучреждений за границей требует пересмотра условий охраны. Мы будем усиливать защиту для обеспечения надлежащих условий работы сотрудников посольств», - отметила пресс-секретарь.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о попытке нападения на украинское посольство в Афинах. Нападавшие подожгли три атвомобиля, припаркованные возле посольства и забросили несколько бутылок с коктейлем "Молотова" на территорию возле учреждения.
Сейчас украинское посольство Афинах круглосуточно охраняется греческой стороной.
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