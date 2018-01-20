Сенат США продлил акт FISA о слежке за иностранцами

Сенат США 18 января продлил на шесть лет срок действия федерального закона о контроле за деятельностью иностранных разведывательных служб Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA).

Об этом сообщается на сайте Сената.

Закон позволяет в течение года без постановления суда вести наблюдение за иностранными организациями и физическими лицами за пределами страны, если это отвечает интересам национальной безопасности.

Американским спецслужбам разрешен сбор данных, связанный с электронной почтой. Если в подобные контакты вовлечены американцы, в ряде случаев нужно получить ордер не позднее, чем через 72 часа после начала наблюдения.

В поддержку этого решения выступили 65 законодателей, против — 34, воздержался — 1. Теперь принятый документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

“Немецкая волна” отмечает, что норма о слежке американских спецслужб за иностранными гражданами получила известность после разоблачений экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена: в июне 2013 года он передал газетам Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

С лета 2013-го Сноуден живет в РоSSии, где получил убежище.