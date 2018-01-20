Сенат США продлил акт FISA о слежке за иностранцами

fisa-surveillance

Сенат США 18 января продлил на шесть лет срок действия федерального закона о контроле за деятельностью иностранных разведывательных служб Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA).

Об этом сообщается на сайте Сената.

Закон позволяет в течение года без постановления суда вести наблюдение за иностранными организациями и физическими лицами за пределами страны, если это отвечает интересам национальной безопасности.

Американским спецслужбам разрешен сбор данных, связанный с электронной почтой. Если в подобные контакты вовлечены американцы, в ряде случаев нужно получить ордер не позднее, чем через 72 часа после начала наблюдения.

В поддержку этого решения выступили 65 законодателей, против — 34, воздержался — 1. Теперь принятый документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

“Немецкая волна” отмечает, что норма о слежке американских спецслужб за иностранными гражданами получила известность после разоблачений экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена: в июне 2013 года он передал газетам Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

С лета 2013-го Сноуден живет в РоSSии, где получил убежище.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Порошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИПорошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИ
Порошенко назначил главу Деснянского района КиеваПорошенко назначил главу Деснянского района Киева
Блок рекламы


Похожие новости
Турция в шестой раз после попытки переворота продлила чрезвычайное положениеТурция в шестой раз после попытки переворота продлила чрезвычайное положение
Канада продлила программу подготовки украинских военных до 2019 года – ПорошенкоКанада продлила программу подготовки украинских военных до 2019 года – Порошенко
В Сенате США обвиняют Трампа в сталинизмеВ Сенате США обвиняют Трампа в сталинизме
Во Франции по делу роSSийского сенатора Керимова арестовали швейцарского бизнесменаВо Франции по делу роSSийского сенатора Керимова арестовали швейцарского бизнесмена
Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг собралась баллотироваться в Сенат СШАБывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг собралась баллотироваться в Сенат США
Путин продлил на полгода транзитные ограничения относительно УкраиныПутин продлил на полгода транзитные ограничения относительно Украины
Чрезвычайное положение в Египте продлили ещё на три месяцаЧрезвычайное положение в Египте продлили ещё на три месяца
Президент продлил мораторий на продажу землиПрезидент продлил мораторий на продажу земли
Порошенко продлил мораторий на продажу землиПорошенко продлил мораторий на продажу земли
Евросоюз продлил санкции против РоSSии до августа 2018 годаЕвросоюз продлил санкции против РоSSии до августа 2018 года
Последние новости
Подгружаем последние новости