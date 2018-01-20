Татьяна Терен уволилась с поста директора Института книги
В ближайшее время должны объявить новый конкурс.
Татьяна Терен ушла с поста директора Института книги.
Об этом она заявила в своем фейсбуке.
В своем посте Татьяна подробно объяснила, чем Институт книги занимался полгода с момента ее назначения на пост директора (Терен выиграла открытый конкурс).
"За эти полгода Институт книги стал официально зарегистрированным учреждением. У него есть свое помещение – с мебелью и техникой, есть первые члены команды, и с января в Институт можно набирать полноценный штат по новым окладам, которые позволят привлечь профессиональных руководителей отделов", – пишет Терен.
В ближайшее время должны объявить новый конкурс на пост директора Института книги.
Напомним, в первом конкурсе принимало участие 9 человек – Ростислав Семкив, Алексей Кононенко, Татьяна Терен, Василий Кузан, Олег Хома, Оксана Герасимова, Алина Акуленко, Анатолий Мураховский и Владимир Даниленко.
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Политика
20.01.2018 12:46