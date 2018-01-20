Татьяна Терен уволилась с поста директора Института книги

В ближайшее время должны объявить новый конкурс.

Татьяна Терен уволилась с поста директора Института книги
Фото: Український інститут книги

Татьяна Терен ушла с поста директора Института книги.

Об этом она заявила в своем фейсбуке.

В своем посте Татьяна подробно объяснила, чем Институт книги занимался полгода с момента ее назначения на пост директора (Терен выиграла открытый конкурс).

"За эти полгода Институт книги стал официально зарегистрированным учреждением. У него есть свое помещение – с мебелью и техникой, есть первые члены команды, и с января в Институт можно набирать полноценный штат по новым окладам, которые позволят привлечь профессиональных руководителей отделов", – пишет Терен.

В ближайшее время должны объявить новый конкурс на пост директора Института книги.

Напомним, в первом конкурсе принимало участие 9 человек – Ростислав Семкив, Алексей Кононенко, Татьяна Терен, Василий Кузан, Олег Хома, Оксана Герасимова, Алина Акуленко, Анатолий Мураховский и Владимир Даниленко.


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