В Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкой

Гражданин Узбекистана находился в розыске Интерпола и Европола.

Фото: ssu.gov.ua

В Одесской области работники СБУ задержали члена группировки "Джихадчилар" (джихадисты), которого обвиняют в экстремизме. Мужчина находился в розыске Интерпола и Европола, сообщается на сайте СБУ .

"Сотрудники Службы безопасности Украины по информации Интерпола и Европола задержали в Одесской области гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений", - сказано в сообщении.

Задержанный отвечал, в частности, за вербовку нового пополнения в ряды экстремистов, а также пропагандировал идеологию радикального ислама. По информации спецслужб, такую же деятельность иностранец планировал проводить и в Украине.

"Джихадчилар" международная экстремистская группировка, которая входит в состав структурного подразделения группировки "Джамаат", запрещенного в ряде стран религиозного движения.

На данный момент решается вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста с последующей его передачей органам госбезопасности Узбекистана.