В Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкой
Гражданин Узбекистана находился в розыске Интерпола и Европола.
В Одесской области работники СБУ задержали члена группировки "Джихадчилар" (джихадисты), которого обвиняют в экстремизме. Мужчина находился в розыске Интерпола и Европола, сообщается на сайте СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины по информации Интерпола и Европола задержали в Одесской области гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений", - сказано в сообщении.
Задержанный отвечал, в частности, за вербовку нового пополнения в ряды экстремистов, а также пропагандировал идеологию радикального ислама. По информации спецслужб, такую же деятельность иностранец планировал проводить и в Украине.
"Джихадчилар" международная экстремистская группировка, которая входит в состав структурного подразделения группировки "Джамаат", запрещенного в ряде стран религиозного движения.
На данный момент решается вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста с последующей его передачей органам госбезопасности Узбекистана.
Напомним, ранее СБУ задержала бизнесмена из Донецка, который поставлял военное снаряжение "ДНР".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.