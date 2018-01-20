В Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкой

Гражданин Узбекистана находился в розыске Интерпола и Европола.

В Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкой
Фото: ssu.gov.ua

В Одесской области работники СБУ задержали члена группировки "Джихадчилар" (джихадисты), которого обвиняют в экстремизме. Мужчина находился в розыске Интерпола и Европола, сообщается на сайте СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины по информации Интерпола и Европола задержали в Одесской области гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений", - сказано в сообщении.

Задержанный отвечал, в частности, за вербовку нового пополнения в ряды экстремистов, а также пропагандировал идеологию радикального ислама. По информации спецслужб, такую же деятельность иностранец планировал проводить и в Украине.

"Джихадчилар" международная экстремистская группировка, которая входит в состав структурного подразделения группировки "Джамаат", запрещенного в ряде стран религиозного движения.

На данный момент решается вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста с последующей его передачей органам госбезопасности Узбекистана.

Напомним, ранее СБУ задержала бизнесмена из Донецка, который поставлял военное снаряжение "ДНР".


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