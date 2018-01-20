ООН сворачивает программу продовольственной помощи жителям Донбасса
Международный аналитик и экс-спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив сообщил, продовольственная миссия ООН прекращает свою деятельность на Востоке Украины по причине сокращения финансирования организации.
Как сообщает "Голос Америки", продовольственная программа ООН действовала на Донбассе с ноября 2014 до июня 2017 года. За это время организация предоставила продовольственную помощь 970 тыс. жителям Донецкой и Луганской областей, передает Час Пик.
Приоритетами WFP является помощь одиноким старшим лицам, женщинам с детьми и лицам с тяжелыми хроническими заболеваниями.
"Всемирная продовольственная программа WFP и Детский фонд ООН UNICEF на данный момент имеют проблемы с привлечением финансирования, что приводит к сокращению программ помощи в этих сферах", - отметил Боцюркив.
Боцюркив отметил, что те же вызовы для гуманитарной ситуации останутся и в 2019 году.
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Политика
20.01.2018 09:39