ООН сворачивает программу продовольственной помощи жителям Донбасса

Международный аналитик и экс-спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив сообщил, продовольственная миссия ООН прекращает свою деятельность на Востоке Украины по причине сокращения финансирования организации.

Как сообщает "Голос Америки", продовольственная программа ООН действовала на Донбассе с ноября 2014 до июня 2017 года. За это время организация предоставила продовольственную помощь 970 тыс. жителям Донецкой и Луганской областей, передает Час Пик.

Приоритетами WFP является помощь одиноким старшим лицам, женщинам с детьми и лицам с тяжелыми хроническими заболеваниями.

"Всемирная продовольственная программа WFP и Детский фонд ООН UNICEF на данный момент имеют проблемы с привлечением финансирования, что приводит к сокращению программ помощи в этих сферах", - отметил Боцюркив.

Боцюркив отметил, что те же вызовы для гуманитарной ситуации останутся и в 2019 году.