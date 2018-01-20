За сутки в зоне АТО боевики 7 раз нарушили режим тишины – штаб

За сутки в зоне АТО боевики 7 раз нарушили режим тишины – штаб

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 7 раз нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов ни один наш военнослужащий не погиб и не был ранен.

Об этом сообщаетпресс-центр штаба АТО.

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжают срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливать из запрещенного минскими договоренностями вооружения позиции Вооруженных Сил Украины.

“На Луганском направлении противник несколько раз нарушил режим прекращения огня на Светлодарск дуге, обстреляв из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов защитников Луганского. Вблизи Станицы Луганской незаконные вооруженные формирования устроили непродолжительное обстрел из стрелкового оружия. На Донецком направлении враг активизировался на Приазовье. Здесь, в послеобеденное время, в районе Широкино, украинские защитники заметили вражескую деверсийно-разведывательную группу, которая двигалась в сторону наших позиций. Когда расстояние стала критически близкой, наши воины открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти. Противник оставил на поле боя одного раненого. Силами наших защитников его были эвакуированы с поля боя и оказана медицинская помощь”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Также отмечается, что в вечернее время, “в этом же районе, оккупанты неоднократно вели огонь из тяжелых минометов. Более полутора десятка мин калибра 120-мм разорвались вблизи наших позиций у Широкино и Водяного”.

За минувшие сутки, сепаратистские группировки 7 раз нарушил режим тишины. Несмотря на то, что обстрелы боевиков несли угрозу жизни украинских военнослужащих, последние были вынуждены в одном из случаев открывать огонь с вооружения запрещенной минского договоренностями.

В результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий не погиб и не был ранен.

Напомним, 18 января в течение суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 7 раз нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов погибло трое военнослужащих ВСУ, еще пятеро получили боевых травм.




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