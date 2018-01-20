Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе за минувшие сутки
Около Широкино разведчики оккупантов отступая, оставили одного раненого.
За прошедшие сутки, 19 января, боевики обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины семь раз, сообщает штаб АТО.
На Донецком направлении в районе Широкино украинские защитники заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась в сторону наших позиций. Когда расстояние стала критически близким, украинские воины открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти. Противник оставил на поле боя одного раненого. Силами украинских военных его эвакуировали и оказали ему медицинскую помощь.
В вечернее время, в этом же районе, оккупанты вели огонь из тяжелых минометов. Более полутора десятка мин калибра 120-мм разорвались вблизи украинских позиций вблизи Широкино и Водяного.
Вблизи Луганского оккупанты использовали 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы, вблизи Станицы Луганской обстреливали из стрелкового оружия.
За минувшие сутки, противник семь раз нарушил режим тишины. В ответ украинские военные открыли огонь один раз. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.
Напомним, в четверг штаб АТО насчитал два обстрела.
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