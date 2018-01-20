Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе за минувшие сутки

Около Широкино разведчики оккупантов отступая, оставили одного раненого.

Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе за минувшие сутки
Фото: facebook.com/ato.news

За прошедшие сутки, 19 января, боевики обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины семь раз, сообщает штаб АТО.

На Донецком направлении в районе Широкино украинские защитники заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась в сторону наших позиций. Когда расстояние стала критически близким, украинские воины открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти. Противник оставил на поле боя одного раненого. Силами украинских военных его эвакуировали и оказали ему медицинскую помощь.

В вечернее время, в этом же районе, оккупанты вели огонь из тяжелых минометов. Более полутора десятка мин калибра 120-мм разорвались вблизи украинских позиций вблизи Широкино и Водяного.

Вблизи Луганского оккупанты использовали 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы, вблизи Станицы Луганской обстреливали из стрелкового оружия.

За минувшие сутки, противник семь раз нарушил режим тишины. В ответ украинские военные открыли огонь один раз. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Напомним, в четверг штаб АТО насчитал два обстрела.


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