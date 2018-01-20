Возле Широкино бойцы ВСУ огнем заставили отступить ДРГ противника: боевики бросили раненого

война

Режим прекращения огня по вине роSSийско-оккупационных группировок и дальше не действует. Противник продолжает обстреливать позиции ВСУ из вооружения, которое давно должно быть отведено от линии соприкосновения.

Эту новость Донбасса передает "Час Пик" со ссылкой на Пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении противник несколько раз нарушил режим прекращения огня на Светлодарской дуге, обстреляв из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов защитников Луганского. Вблизи Станицы Луганской незаконные вооруженные формирования устроили непродолжительное обстрел из стрелкового оружия.

На Донецком направлении враг активизировался на Приазовье. Здесь в послеобеденное время в районе Широкино украинские защитники заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась в сторону наших позиций. Когда расстояние стало критически близким, наши воины открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти. Противник оставил на поле боя одного раненого. Силами наших защитников он был эвакуирован с поля боя, ему оказана медицинская помощь.

В вечернее время, в этом же районе, оккупанты неоднократно вели огонь из тяжелых минометов. Более полутора десятка мин калибра 120-мм разорвалось вблизи наших позиций у Широкино и Водяного.

В общем, за минувшие сутки противник 7 раз нарушил режим тишины. Ввиду того, что вражеские обстрелы несли угрозу жизни наших защитников, украинские воины были вынуждены в одном из случаев открывать огонь из вооружения не запрещенного минскими договоренностями.

В результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий не погиб и не был ранен.


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