Министр иностранных дел Великобритании и президент Франции обсудили планы по строительству моста через Ла-Манш

Министр иностранных дел Великобритании и президент Франции осудили планы по строительству моста через Ла-Манш

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил построить мост над проливом Ла-Манш, который соединил бы Великобританию и Францию.

Об этом сообщает The Telegraph.

Министр иностранных дел, который встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном накануне, сказал, что это «смешно», что две крупнейшие экономики мира «связаны единой железной дорогой».

Изданию The Daily Telegraph сообщили, что когда Джонсон предложил построить второй тоннель, то Макрон ответил: «Я согласен. Давайте это сделаем».

Отмечается, что Джонсон отстаивает идею автодорожного тоннеля под Ла-Маншем рядом с существующим тоннелем, где осуществляются железнодорожные перевозки пассажиров и грузов. Однако, по его мнению, строительство моста также может рассматриваться как вариант.

На своей странице в Twitter Джонсон сообщил, что Британия и Франция создают группу экспертов для совместных крупных проектов.

«Наш экономический успех зависит от хорошей инфраструктуры и хорошего транспортного сообщения. Будет ли Евротуннель лишь первым шагом?» - написал он.

Как известно, Британию и Францию соединяет железнодорожный Евротоннель, проходящий под проливом Ла-Манш.




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