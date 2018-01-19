Гонтарева назвала причину, почему Порошенко не стал ее сразу увольнять

Президент Украины Петр Порошенко предложил ВРУ уволить Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка Украины, а вместо нее назначить исполняющего обязанности председателя НБУ Якова Смолия.

Гонтарева в интервью СМИ рассказала, почему глава государства не стал ее сразу увольнять. По ее словам, проблема заключается в отсутствии голосов в парламенте за назначение нового председателя Национального банка Украины. При этом, чиновница призналась, что уже сегодня готова была выступить с докладом о проделанной работе.

Эту новость передает Час Пик со ссылкой на СМИ .

«Голосов за мое увольнение будет очень много», - заявила она.

Напомним, в апреле 2017 года Валерия Гонтарева объявила о своей отставке и до увольнения Радой ушла в отпуск за свой счет. На сегодняшний день обязанности главы НБУ выполняет Яков Смолий.

Комментируя назначение Смолия на пост председателя Нацбанка, Гонтарева отметила, что после ее ухода политика финансового учреждения осталась неизменной. Этот факт характеризует ее приемника с лучшей стороны.

Также Гонтарева рассказала о судебных разбирательствах с экс-владельцами «ПриватБанка». По ее мнению, процесс закончится успешно для страны. Глава НБУ акцентировала внимание на том, что недавний отчет компании Kroll стал еще одним подтверждением о махинациях в банке, о чем ранее неоднократно заявлял НБУ.

На вопрос — пытался ли Коломойский выйти с ней на связь, она ответила, он он прекрасно понимал, что с ней связываться опасно.