В Сирии Турецкая армия начала операцию против курдов
Министр нацобороны Турции заявил, что Анкара согласовывает свои действия в Сирии с Россией Турецкая армия начала операцию против курдов в приграничном регионе Африн на севере Сирии.
Об этом заявил министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телекомпании AHaber, сообщает
Так, Джаникли заявил, что началось наступление на курдскую группировку YPG, о котором было заявлено несколько дней назад.
Вместе с тем, он отметил, что турецкие военные еще не пересекли границу. Кроме того, Джаникли заявил, что Анкара согласовывает свои действия в Сирии с Россией.
Издание сообщает, что по данным курдской группировки YPG, в ночь на, 19 января, в нескольких населенных пунктах разорвалось около 70 снарядов.
Также сообщается, что по информации турецкой газеты Daily Sabah, Джаникли заявил о намерении РФ вывести роSSийских военных советников из района Африна.
"Переговоры между двумя странами о предстоящей операции продолжаются", - написало издание. Напомним, ранее сообщалось, что Госдепартамент США призвал власти Турции не начинать боевые действия против курдов в сирийском районе Африн в провинции Алеппо.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
19.01.2018 20:56