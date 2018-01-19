В Сирии Турецкая армия начала операцию против курдов

В Сирии Турецкая армия начала операцию против курдов

Министр нацобороны Турции заявил, что Анкара согласовывает свои действия в Сирии с Россией Турецкая армия начала операцию против курдов в приграничном регионе Африн на севере Сирии.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телекомпании AHaber, сообщает РБК-Украина.

 Так, Джаникли заявил, что началось наступление на курдскую группировку YPG, о котором было заявлено несколько дней назад.

Вместе с тем, он отметил, что турецкие военные еще не пересекли границу. Кроме того, Джаникли заявил, что Анкара согласовывает свои действия в Сирии с Россией.

Издание сообщает, что по данным курдской группировки YPG, в ночь на, 19 января, в нескольких населенных пунктах разорвалось около 70 снарядов.

 Также сообщается, что по информации турецкой газеты Daily Sabah, Джаникли заявил о намерении РФ вывести роSSийских военных советников из района Африна.

"Переговоры между двумя странами о предстоящей операции продолжаются", - написало издание. Напомним, ранее сообщалось, что Госдепартамент США призвал власти Турции не начинать боевые действия против курдов в сирийском районе Африн в провинции Алеппо. 




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Порошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИПорошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИ
Порошенко назначил главу Деснянского района КиеваПорошенко назначил главу Деснянского района Киева
Блок рекламы


Похожие новости
Насалик выступил против покупки газа у роSSийского "Газпрома"Насалик выступил против покупки газа у роSSийского "Газпрома"
Порошенко предложил Грузии вместе стимулировать Европу к продлению санкций против РФПорошенко предложил Грузии вместе стимулировать Европу к продлению санкций против РФ
САП передала в суд дело против бывшего директора Концерна РРТСАП передала в суд дело против бывшего директора Концерна РРТ
ПАСЕ может отменить механизм введения санкций против национальных делегаций, - АрьевПАСЕ может отменить механизм введения санкций против национальных делегаций, - Арьев
Турция готовит войска на границе для наступления на курдовТурция готовит войска на границе для наступления на курдов
РоSSия препятствует расследованию химатак в Сирии, - ХэйлиРоSSия препятствует расследованию химатак в Сирии, - Хэйли
Анкара может начать наземную операцию в Сирии уже к концу текущей недели – арабский политологАнкара может начать наземную операцию в Сирии уже к концу текущей недели – арабский политолог
Украина начала с США диалог о либерализации режима поездокУкраина начала с США диалог о либерализации режима поездок
Луценко не исключает уголовных дел против КоломойскогоЛуценко не исключает уголовных дел против Коломойского
РоSSия начала готовить агрессию против Украины в 2005 году, - КислицаРоSSия начала готовить агрессию против Украины в 2005 году, - Кислица
Последние новости
Подгружаем последние новости