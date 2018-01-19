Офис на территории Киево-Печерского заповедника приобретен на правах аренды на 2 года 11 месяцев.

Фото: Богдан Пошивайло

Музей Майдана получил постоянный офис на территории Лаврского заповедника.

Такую информацию обнародовал директор музея Майдана Игорь Пошивайло. Ранее у музея собственного помещения не было, сообщает Цензор.НЕТ.

"Офис - небольшой, на территории Киево-Печерского заповедника, где ранее размещался департамент охраны культурного наследия Минкульта. Рядом - Институт книги и ГП по Мемориалу Голодомора. Офис приобретен на правах аренды сроком на 2 года 11 месяцев", рассказал Пошивайло.

По словам директора, это не решило проблему отсутствия помещения полностью. До сих пор нет помещения для фондохранилища и экспозиции. В данном помещении может разместиться только персонал. Сейчас там делается ремонт.

На сегодняшний день коллекция музея Майдана хранится в двух музеях - Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" и Мемориальном комплексе истории Украины во Второй мировой войне.

В июне 2017 сообщалось, что Музей Революции Достоинства разместится в Доме профсоюзов.