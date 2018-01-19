Дело в отношении судьи райсуда Харькова за взяточничество закрыто

Дело в отношении судьи райсуда Харькова за взяточничество закрыто

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило следствие и предоставило материалы уголовного производства для ознакомления судье районного суда Харькова, подозреваемого в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 75 тыс. грн, а также его защите.

Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба НАБУ, передает УНН.

"17 января 2017 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокуроров САП открыли подозреваемому в уголовном производстве - судьи Дзержинского районного суда г.. Харькова доступ к материалам уголовного производства по факту вымогательства им неправомерной выгоды в размере 75 тыс. грн. Служитель Фемиды подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") ", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что подозреваемый судья одновременно является обвиняемым в другом уголовном производстве, которое расследовали детективы НАБУ. Сейчас дело о получении им неправомерной выгоды в размере 800 долл. США слушается в Полтавском районном суде Полтавской области.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в рамках выполнения задач по защите критической инфраструктуры совместно с НАБУ и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг разоблачили противоправный механизм, через который нанесен ущерб государственному ПАО НАК "Нафтогаз Украины" в размере более одного миллиард четыреста миллионов гривен.




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