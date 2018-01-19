Климкин сообщил о запланированной встрече Порошенко и Трампа в Давосе
У Порошенко запланировано порядка 20 встреч на полях форума.
Президент Петр Порошенко проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии.
Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал в прямом эфире телеканала "Интер".
"Конечно, Президент (Петр Порошенко) будет общаться с Трампом... они будут разговаривать как два Президента. Какой смысл обсуждать вопросы, в том числе очень чувствительные вопросы, в каком-то общем формате?" - сказал министр.
Он отметил, что всего у Порошенко запланировано порядка 20 встреч на полях форума.
Климкин добавил, что намерен более детально общаться с государственным секретарем США Рексом Тилерсоном в Париже.
Как сообщалось, 48-й Всемирный экономический форум пройдет 23-26 января в швейцарском Давосе. В рамках его проведения с Порошенко планирует встретиться директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.
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