Климкин сообщил о запланированной встрече Порошенко и Трампа в Давосе

У Порошенко запланировано порядка 20 встреч на полях форума.

Павел Климкин Фото: Макс Требухов

Президент Петр Порошенко проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал в прямом эфире телеканала "Интер".

"Конечно, Президент (Петр Порошенко) будет общаться с Трампом... они будут разговаривать как два Президента. Какой смысл обсуждать вопросы, в том числе очень чувствительные вопросы, в каком-то общем формате?" - сказал министр.

Он отметил, что всего у Порошенко запланировано порядка 20 встреч на полях форума.

Климкин добавил, что намерен более детально общаться с государственным секретарем США Рексом Тилерсоном в Париже.

Как сообщалось, 48-й Всемирный экономический форум пройдет 23-26 января в швейцарском Давосе. В рамках его проведения с Порошенко планирует встретиться директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.