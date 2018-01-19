Глава Госкино Ильенко объяснил выдачу премий его кузине

Он намерен обжаловать действия НАПК в суде.

Пилип Іллєнко Фото: Сергей Нужненко

Глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко прокомментировал распространенную НАПК информацию о якобы административном правонарушении в связи с выплатой премий его кузине, которая занимает должность начальника отдела государственного регулирования киновидеопроката Госкино.

"Мария Ильенко работает в этом отделе с 1996 года (я в то время еще учился на втором курсе университета).

Руководителем этого отдела она была назначена в начале 2011 года тогдашним главой Госкино Екатериной Копыловой. За все время работы на государственной службе, а это 22 года, ни у одного руководителя замечаний к работе Марии Ильенко не было", - написал Ильенко в фейсбуке.

Он подчеркнул, что действующее законодательство Украины относительно государственной службы и предотвращения коррупции не определяет двоюродных братьев и сестер близкими лицами и не содержит запретов относительно их работы в подчинение друг другу. Более того, ни один закон не содержит определения такой степени семейного связи как двоюродный брат или сестра, или кузен или кузина. Законом также не определено, что пребывание в таком родстве может означать наличие конфликта интересов.

Кроме того, непосредственным руководителем начальника отдела государственного регулирования киновидеопроката является начальник управления, в который входит этот отдел, а не глава Госкино, отметил Ильенко.

"Мы с Марией Ильенко никогда не проживали вместе, не вели совместного хозяйства, никогда не имели и не имеем совместной собственности, не занимались совместно бизнесом (она предпринимательской деятельностью вообще никогда не занималась), никогда не занимали друг другу деньги, не совершали вместе никаких сделок, не были членами одних и тех же политических партий или общественных организаций, практически не проводим совместно досуга и даже в гостях друг у друга бываем раз в несколько лет", - объяснил глава Госкино.

Он подтвердил, что Мария Ильенко получала премии, "но на общих основаниях, так же как и другие руководители структурных подразделений Госкино, в порядке, определенном соответствующим положением о премировании сотрудников Госкино по представлению руководителя соответствующего управления. Никаких "отдельных" премий она не получала". Согласно электронной декларации за 2016 год, полученный Марией Ильенко (включая налоги) доход составил 112 345 грн. вместе со всеми премиями.

Филипп Ильенко связал запрос НАПК, поданный еще в сентябре, с информацией, приведенной в запросе нардепа Владимира Парасюка, который фигурировал в "так называемых "расследованиях" телеканала 1+1". Все необходимые письменные объяснения и аргументации правовой позиции Госкино тогда были направлены НАПК.

"Интересно, что за почти 10 месяцев грязной диффамационной кампании, которую ведет против Госкино и меня лично телеканал 1 + 1, и в предыдущие периоды, кто только не проверял нашу деятельность. Вот, например, Счетная Палата Украины не обнаружила никаких нарушений в выплате зарплат и премий в Госкино. Как не обнаружила там и коррупции, так же как и НАБУ", - подчеркнул Ильенко.

Он добавил, что намерен обжаловать действия НАПК в суде.