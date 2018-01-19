Реформы для избранных: Зарплата генпрокурора Луценко стремительно растет

Юрий_Луценко

На запрос журналистов касательно заработной платы генпрокурора Юрия Луценко, был получен ответ из ГПУ. Зарплата Луценко за декабрь 2017 составила 218 563 грн. Также стало известно, что за календарный год генпрокурор потратил более 200 тысяч грн государственных средств в служебных командировках.

Об этом сообщает издание «Українські Новини», обнародовав официальный ответ ГПУ на запрос журналистов, передает Час Пик.

Оклад Луценко в декабре месяце составил 37 тыс. грн. После вычета всех налогов и сборов, Луценко получил на руки 175 943 грн.

В 2017 генпрокурор Юрий Луценко побывал в 16 командировках, на что было истрачено 201,65 грн госсредств.

Отмечается, что 7 командировок было в зарубежные страны, и 9 – по регионам Украины.

Также отдельной строкой в ответе ГПУ прописано, что во время заграничных командировок генпрокурор Украины не принимал подарков от принимающих сторон.

Реформы для избранных: Зарплата генпрокурора Луценко стремительно растет

Как отмечает издание «Главком», зарплата генпрокурора Юрия Луценко постоянно растет. Этот вывод журналисты сделали, отследив данные, которые Луценко внес в е-декларацию. 4 октября чиновник внес в декларацию 142 тыс. грн, 4 ноября - 172,3 тыс. грн, а 9 декабря сумма выросла до 165,7 тыс. грн.

Реформы для избранных: Зарплата генпрокурора Луценко стремительно растет

Напомним, летом 2017 Кабмин согласовал повышение зарплат работникам прокуратуры. Отмечалось, что оклады прокуроров и следователей увеличатся в 2,8-3 раза.


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