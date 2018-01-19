В МОН рассказали от нехватки кадров

В МОН Украины было подано заявления от 429 претендентов на должности специалистов по реформам. По результатам проведения открытых конкурсов сформировано два директората, которые уже заработали.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос за подписью государственного секретаря МОН Павла Полянского, передает Укринформ.

«В общей сложности в Министерство было подано 1 049 заявлений на участие в конкурсе от 429 человек (некоторые лица подавались на несколько должностей). Практика проведения конкурсов будет продолжена до заполнения всех вакантных должностей вновь созданных директоратов в соответствии с законодательством», - отметили в Минобразования.

Ведомство организовало и провело два конкурса в 2017 году. Таким образом в МОН удалось сформировать и запустить работу директората стратегического планирования и европейской интеграции (7 работников) и директората высшего образования и образования взрослых (7 работников).

В директорат дошкольного и школьного образования надо еще взять на работу 2 человек, в директорат профессионального образования - 3, в директорат инклюзивного и внешкольного образования - 2, в директорат инноваций и трансфера технологий - 4, в директорат науки - 4.

Напомним, на работу в Секретариат Кабинета Министров Украины по результатам проведения открытых конкурсов уже набрали 14 специалистов по вопросам реформ, в Министерство юстиции Украины — 20 специалистов, в Минкультуры — 2.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в течение прошлого года неоднократно заявлял о намерениях в рамках реформирования Кабмина осенью 2017 года привести около тысячи новых сотрудников.

Правительство 18 августа прошлого года утвердило нормативные акты, которые позволили провести следующий этап реформы государственного управления — реформирование министерств. В начале сентября стартовали конкурсы на новые должности в десяти министерствах, а также в Секретариате КМУ, Нацагентстве по вопросам госслужбы.

Государственном агентстве электронного управления. В рамках реформы в министерствах, которые участвуют в проекте, были созданы новые функциональные подразделения — директораты. И хотя конкурсы объявили в запланированный срок, проходят они не одновременно — каждое министерство имеет собственный их график.

В рамках реформы был открыт портал, на котором все заинтересованные могут ознакомиться с вакансиями и подать документы онлайн.

Министр Кабинета Министров Александр Саенко недавно заявил, что реформирование пилотных министерств будет завершено в первом полугодии 2018 года.