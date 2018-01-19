Турция не согласится на предложение Макрона о партнерстве с ЕС
Турция откажется от любого предложения о партнерстве с Европейским Союзом, которое не будет включать членство в сообществе.
Об этом заявил министр по делам ЕС Омер Челик, сообщает Reuters.
"Привилегированное партнерство или аналогичные подходы мы не будем воспринимать серьезно. Турции нельзя предлагать такие вещи. Как бы то ни было, привилегированное партнерство или сотрудничество против терроризма, такое предложение даже не будет рассмотрено", - сказал Челик.
Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что события в Турции не позволяют достичь прогресса в длительном стремлении Турции вступить в ЕС.
Он сказал, что необходимо изменить подход к переговорам, вспомнив о возможности партнерства, которое не соответствует полноценному членству.
Челик отметил, что ЕС не выполнял всех частей соглашения, направленного на прекращение потока мигрантов на Запад из Турции в обмен на 3 млрд евро финансовой помощи.
"Технически у Турции нет причин придерживаться этого соглашения", - сказал Челик.
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