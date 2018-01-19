Гонтарева находится в Украине и готова к отчету в Раде, - НБУ

Глава Нацбанка во время отпуска отдыхала в Индии.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которая в мае 2017 года подала в отставку с должности, находится в Киеве и готова отчитаться в Верховной Раде.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Фейсбуке.

"Это фотоответ на упреки некоторых политиканов в том, что В.Гонтарева находится за пределами Украины. Сегодня она ожидала возможности выступить с отчетом в Верховной Раде и посетила НБУ", - говорится в сообщении.

В подтверждение опубликовано фото Гонтаревой на фоне центрального здания НБУ с датой 19 января 2018 года.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

В интервью "Украинским новостям" Гонтарева рассказала, что во время своего отпуска она отдыхала в Индии.

"Целый июнь, я как планировала, восстанавливала силы в Индии. После этого я с сентября нахожусь в Киеве. Летом еще ездила с детьми и внуками на море", - сообщила глава НБУ.

По словам Гонтаревой, в свободное время в Киеве она посещает публичные мероприятия.

"Я как человек свободный постоянно посещаю выставки, театры. Кстати, во вторник была в театре на Левом берегу. К сожалению, я 9 месяцев нигде не могу работать и не могу заниматься профессиональной деятельностью, потому что де-юре я до сих пор являюсь главой Национального банка, хотя де-факто я перестала им быть еще 10 мая", - отметила Гонтарева.

Напомним, Гонтарева завершила профессиональную деятельность в Нацбанке 11 мая 2017 года и с тех пор находится в отпуске за свой счет, пока ее не уволит Рада. Возвращаться к работе на должности главы Нацбанка Гонтарева не намерена.

Основным претендентом на пост главы НБУ считается первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий. 18 января президент Петр Порошенко внес его кандидатуру на пост главы Нацбанка.


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