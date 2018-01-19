МИД Украины напоминает гражданам, пребывающим в Турции, о мерах предосторожности

МИД Украины напоминает гражданам, пребывающим в Турции, о мерах предосторожности

Парламент Турции шестой раз после попытки путча принял постановление о продлении действия режима чрезвычайного положения еще на три месяца.

Об этом сообщает Консульство Украины в Турции в Twitter.

«Турция продлила чрезвычайное положение в стране на три месяца. Рекомендации гражданам Украины соблюдать установленные требования остаются в силе. Консул: Анкара +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93; Стамбул +90 530 612 55 77».

Напомним, что Парламент Турции в шестой раз принял постановление о продлении действия режима чрезвычайного положения еще на три месяца.

Продленное чрезвычайное положение вступило в действие сегодня, 19 января.




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