Климкин за год потратил 1,6 миллиона гривен на командировки в 2017 году

Министр иностранных дел Павел Климкин потратил 1 641 996,25 гривен на командировки по Украине и за границу в 2017 году.

Об этом сообщают « Украинские новости » со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

В частности, на 54 заграничные командировки министр потратил 1 617 072,3 гривен, а на 9 командировок по Украине - 24 924,05 гривен.

За 2017 год Климкин побывал с рабочими визитами США 6 раз, во Франции - 5, в Германии и Бельгии - по 4, в Грузии - 3, в Латвии, Польше , Швейцарии, Великобритании, Сингапуре, Австрии, Венгрии, Израиле, Италии, Эстонии, Литве и Канаде - по 2 раза, а также Мальте, Финляндии, Словакии, Вьетнаме, Греции, Индии, Азербайджане, Румынии, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Мьянме, Таиланде, Турции, Дании, Катаре, Люксембурге и Португалии - по 1 разу.

Самыми дорогими командировками за границу были: в Нью-Йорк (США) с 17 по 22 сентября - 220 033,95 гривен, в Нью-Йорк (США) с 5 по 8 марта - 114 214,34 гривен и в Люксембург (Люксембург) и Галифакс (Канада) с 16 по 20 ноября - 113 921,3 гривен.

Наименьшее количество средств было потрачено на командировки: в Будапешт (Венгрия) 12 октября - 1 317,27 гривен, в Бухарест (Румыния) 13 октября - 1 505,46 гривен и в Тбилиси (Грузия) с 7 по 8 октября - 1 614,85 гривен.

Как стало известно ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко потратил 201 тыс. гривен государственных средств в 16 командировках в 2017 году.

Генпрокурор Луценко в ноябре заработал 165 тыс. грн.