Нищук назначил руководителем Культурного фонда Марину Порошенко

За ее кандидатуру единогласно проголосовали все члены Наблюдательного совета.

?Нищук назначил руководителем Культурного фонда Марину Порошенко
Марина Порошенко
Фото: mincult.kmu.gov.ua

Министр культуры Евгений Нищук назначил председателем Украинского культурного фонда жену президента Петра Порошенко Марину.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры.

"19 декабря министр культуры Украины Евгений Нищук назначил председателем Украинского культурного фонда Марина Порошенко. За ее кандидатуру единогласно проголосовали все члены Наблюдательного совета Фонда", - говорится в сообщении.

Вступая в должность, Марина Порошенко отметила: "Для меня большая честь быть избранным руководителемУкраинского культурного фонда. Спасибо за проявление высокого доверия со стороны авторитетных и уважаемых деятелей украинской культуры и искусства!".

"Убеждена, что Культурный фонд будет способствовать модернизации сектора культуры, поддерживать культурное развитие общин в условиях децентрализации, интегрировать национальную идею внутри страны, стимулировать развитие креативного молодого поколения, поддерживать старты культурных и художественный проектов через систему прозрачных конкурсов, развивать научно-исследовательскую деятельность художественного сообщества , а также - сотрудничать с украинской диаспорой и формировать положительный имидж Украины в мире", - добавила она.

Фото: mincult.kmu.gov.ua

Также в ходе обсуждения деятельности Украинского культурного фонда было объявлено о конкурсном отборе на должность Исполнительного директора, который продлится с 22 января по 2 февраля.

Напомним, четверо членов набсовета Украинского культурного фонда из восьми были избраны путем рейтингового интернет-голосования.


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