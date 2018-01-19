Госкомтелерадио запретил к ввозу в Украину 25 книг
Среди изданий - книги Бориса Акунина, Эдварда Радзинского и других.
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины обнародовали список роSSийских изданий, на ввоз которых не дали разрешения.
Об этом сообщает Читомо со ссылкой на сайт ведомства, где опубликован список.
Книги хотели привезти в количествах от 500 до 30 тыс экземпляров каждого из наименований.Среди запрещенных книг - "Сталинград" Энтони Бивора, две части "Истории РоSSийского государства" Бориса Акунина, сказки о русских богатырях и т.д.
Полный список изданий:
- Шон Конноли. Большая энциклопедия школьника (Велика енциклопедія школяра), ТОВ «Видавнича Група «Азбука-Аттікус», Москва, 2017
- Энтони Бивор. Сталинград (Сталінград), ТОВ «Видавнича Група «Азбука-Аттікус», Москва, 2016
- Надежда Жукова. Я пишу правильно. От «Букваря» к умению красиво и грамотно писать (Я пишу правильно. Від «Букваря» до вміння красиво і грамотно писати), ТОВ «Видавництво «Е», Москва, 2016
- Эспер Эсперович Ухтомский. Путешествие на Восток наследника цесаревича (Подорож на Схід спадкоємця цесаревича), ТОВ «Видавництво «Е», Москва, 2016
- Борис Акунин. История Росийского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы (Історія Російської держави. Ординський період. Частина Європи), ТОВ «Видавництво «АСТ», Москва, 2016
- Борис Акунин. История Росийского государства. Ордынский период. Часть Азии (Історія Російської держави. Ординський період. Частина Азії), ТОВ «Видавництво «АСТ», Москва, 2016
- Записки княгини Дашковой (Записки княгині Дашкової), ТОВ «Видавництво «Захаров», Москва, 2016
- Великая княгиня Мария Павловна. Мемуары (Мемуари), ТОВ «Видавництво «Захаров», Москва, 2017
- Барон Будберг. Дневник. 1917 – 1919 (Щоденник. 1917 – 1919), ТОВ «Видавництво «Захаров», Москва, 2016
- Милютин Д. А. Дневник 1873 – 1882 (Щоденник 1873-1882), ТОВ «Видавництво «Захаров», Москва, 2016
- Анна Вырубова. Воспоминания (Спогади), ТОВ «Видавництво «Захаров», Москва, 2015
- Клім Я. О. 700 новых устных тем по английскому языку (700 нових усних тем з англійської мови), ООО «Хит-книга», Москва, 2017
- М. Константиновский Химия (Хімія), ТОВ «Видавництво «АСТ», Москва, 2017
- Звёзды на небе (Зірки на небі), ООО «Видавництво «АСТ», Москва, 2017
- Михаил Кутузов: стратегия победы (Михайло Кутузов: стратегія і перемоги), ООО «Видавництво «АСТ», Москва, 2017
- Чаплин Всеволод, протоиерей Православие. Честный разговор (Православ’я. Чесна розмова), ООО «Видавництво «АСТ», Москва, 2017
- Борис Соколов Моей Матильде. Любовные письма и дневники Николая Второго (Моїй Матільді. Любовні листи і щоденники Ніколая Другого), ООО «ТД Алгоритм», Москва, 2017
- Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях (Іллья Муромець і Соловій-розбійник: казки про російських богатирів), ТОВ «Видавництво «Е», Москва, 2017
- Богатырские русские сказки (Богатирські російські казки), ТОВ «Видавництво «Е», Москва, 2017
- Евгений Сатановский. Записные книжки дурака (Записники дурня), ТОВ «Видавництво «Е», Москва, 2017
- А. Спектор. История (Історія), ООО «Видавництво «АСТ», Москва, 2017
- Э. С. Радзинский. Дочь Ленина – Взгляд на историю… (Донька Леніна. Погляд на історію…), ТОВ «Видавництво «АСТ», Москва, 2016
- В. В. Шпинев. Записки реаниматолога (Записки реаніматолога), ТОВ «Видавництво «АСТ», Москва, 2017
- Е. Дворецкая. Две жены для Святослава (Дві дружини для Святослава), ООО«Видавництво «Е», Москва, 2017
- Большая книга мудрости победителей (Велика книжка мудрості переможців), ООО «Видавництво «Е», Москва, 2017.
Напомним, в конце декабря Президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает ввоз книг с антиукраинским содержанием из РоSSии и временно оккупированной территории. Решение о том, какие книги антиукраинские, а какие - нет, принимает экспертный совет Министерства информационной политики.
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Политика
19.01.2018 17:33