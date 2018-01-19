Госкомтелерадио запретил к ввозу в Украину 25 книг

Среди изданий - книги Бориса Акунина, Эдварда Радзинского и других.

Госкомтелерадио запретил к ввозу в Украину 25 книг
Фото: proza.ru

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины обнародовали список роSSийских изданий, на ввоз которых не дали разрешения.

Об этом сообщает Читомо со ссылкой на сайт ведомства, где опубликован список.

Книги хотели привезти в количествах от 500 до 30 тыс экземпляров каждого из наименований.Среди запрещенных книг - "Сталинград" Энтони Бивора, две части "Истории РоSSийского государства" Бориса Акунина, сказки о русских богатырях и т.д.

Полный список изданий:

  • Шон Конноли. Большая энциклопедия школьника (Велика енциклопедія школяра), ТОВ «Видавнича Група «Азбука-Аттікус», Москва, 2017
  • Энтони Бивор. Сталинград (Сталінград), ТОВ «Видавнича Група «Азбука-Аттікус», Москва, 2016
  • Надежда Жукова. Я пишу правильно. От «Букваря» к умению красиво и грамотно писать (Я пишу правильно. Від «Букваря» до вміння красиво і грамотно писати), ТОВ «Видавництво «Е», Москва, 2016
  • Эспер Эсперович Ухтомский. Путешествие на Восток наследника цесаревича (Подорож на Схід спадкоємця цесаревича), ТОВ «Видавництво «Е», Москва, 2016
  • Борис Акунин. История Росийского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы (Історія Російської держави. Ординський період. Частина Європи), ТОВ «Видавництво «АСТ», Москва, 2016
  • Борис Акунин. История Росийского государства. Ордынский период. Часть Азии (Історія Російської держави. Ординський період. Частина Азії), ТОВ «Видавництво «АСТ», Москва, 2016
  • Записки княгини Дашковой (Записки княгині Дашкової), ТОВ «Видавництво «Захаров», Москва, 2016
  • Великая княгиня Мария Павловна. Мемуары (Мемуари), ТОВ «Видавництво «Захаров», Москва, 2017
  • Барон Будберг. Дневник. 1917 – 1919 (Щоденник. 1917 – 1919), ТОВ «Видавництво «Захаров», Москва, 2016
  • Милютин Д. А. Дневник 1873 – 1882 (Щоденник 1873-1882), ТОВ «Видавництво «Захаров», Москва, 2016
  • Анна Вырубова. Воспоминания (Спогади), ТОВ «Видавництво «Захаров», Москва, 2015
  • Клім Я. О. 700 новых устных тем по английскому языку (700 нових усних тем з англійської мови), ООО «Хит-книга», Москва, 2017
  • М. Константиновский Химия (Хімія), ТОВ «Видавництво «АСТ», Москва, 2017
  • Звёзды на небе (Зірки на небі), ООО «Видавництво «АСТ», Москва, 2017
  • Михаил Кутузов: стратегия победы (Михайло Кутузов: стратегія і перемоги), ООО «Видавництво «АСТ», Москва, 2017
  • Чаплин Всеволод, протоиерей Православие. Честный разговор (Православ’я. Чесна розмова), ООО «Видавництво «АСТ», Москва, 2017
  • Борис Соколов Моей Матильде. Любовные письма и дневники Николая Второго (Моїй Матільді. Любовні листи і щоденники Ніколая Другого), ООО «ТД Алгоритм», Москва, 2017
  • Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях (Іллья Муромець і Соловій-розбійник: казки про російських богатирів), ТОВ «Видавництво «Е», Москва, 2017
  • Богатырские русские сказки (Богатирські російські казки), ТОВ «Видавництво «Е», Москва, 2017
  • Евгений Сатановский. Записные книжки дурака (Записники дурня), ТОВ «Видавництво «Е», Москва, 2017
  • А. Спектор. История (Історія), ООО «Видавництво «АСТ», Москва, 2017
  • Э. С. Радзинский. Дочь Ленина – Взгляд на историю… (Донька Леніна. Погляд на історію…), ТОВ «Видавництво «АСТ», Москва, 2016
  • В. В. Шпинев. Записки реаниматолога (Записки реаніматолога), ТОВ «Видавництво «АСТ», Москва, 2017
  • Е. Дворецкая. Две жены для Святослава (Дві дружини для Святослава), ООО«Видавництво «Е», Москва, 2017
  • Большая книга мудрости победителей (Велика книжка мудрості переможців), ООО «Видавництво «Е», Москва, 2017.

Напомним, в конце декабря Президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает ввоз книг с антиукраинским содержанием из РоSSии и временно оккупированной территории. Решение о том, какие книги антиукраинские, а какие - нет, принимает экспертный совет Министерства информационной политики.


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