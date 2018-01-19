В суде над Насировым зачитали еще 26 страниц обвинения, осталось 718

Следующее состоится 8 февраля.

В суде над Насировым зачитали еще 26 страниц обвинения, осталось 718
Фото: Сергей Нужненко

В Шевченковском районном суде Киева 19 января состоялось заседание по делу отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Как сообщает "Укринформ", на нем Насирову продлили меру пресечения (залог) до 19 марта и зачитали еще 26 страниц обвинительного акта.

В целом он состоит из 774 страниц, за два судебных заседания прокуроры прошли только 56 страниц.

Адвокаты Насирова подали ходатайство по обеспечению судебного рассмотрения в разумные сроки, то есть чаще назначать судебные заседания. В противном случае зачитывание обвинительного акта может затянуться на месяцы.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов назвал это ходатайство странным, потому что именно защита на предыдущем заседании попросила зачитать обвинительный акт полностью. Сокращенная версия короче в десять раз, и ее можно было бы протий за одно-два заседания.

Председательствующий судья пообещал, что судебные заседания будут назначаться по мере возможного. Следующее состоится 8 февраля в 15:00. Затем возможны даты 14 февраля на 9:00, 15 марта в 10:30, 19 марта на 14:00, 28 марта на 9:00, 29 марта на 13:00.

Напомним, 10 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинение Насирова в нанесении государству 2 млрд гривен убытков.

Насирову вменяют злоупотребление властью и служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебный подлог (ч.1 ст.366 УК).

По версии следствия, глава ГФС причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года Насиров принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.

Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Потерпевшим выступает компания "Укргаздобыча".


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