Вузы не могут отправлять студентов на "дистанционку" даже в морозы - МОН

Министерство образования и науки обнародовало официальную позицию по организации учебного процесса в вузах на фоне проблем с отоплением помещений университетов.

Об этом говорится на сайте МОН.

«Согласно действующему законодательству, при любых условиях, в том числе климатических, заведение высшего образования не может заменять аудиторное обучение дистанционным. В учреждениях высшего образования используются различные формы работы в течение года. Кроме занятий в аудиториях — практика, подготовка курсовых и дипломных работ. Учреждение высшего образования в пределах собственной академической автономии может само определять последовательность, когда и какие формы работы будут применяться. Однако, как бы заведение ни структурировало обучение, количество запланированных аудиторных часов должно быть одним и тем же. То есть возможен перенос внеаудиторных занятий на зимний период, а аудиторных — на весенний и летний без потерь для обучения», — говорится в сообщении.

В министерстве также признали, что в украинских вузах существует проблема с энергоэффективностью. Старые помещения требуют капитальных ремонтов, чтобы ресурсы на их содержание (в том числе отопление) использовались разумно.

В МОН рассказали, что совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) внедряется проект «Высшее образование Украины», направленный на улучшение энергоэффективности университетов и обновление их научного оборудования общей стоимостью 160 млн евро.

Сейчас, по сообщению ведомства, начинается первая очередь проекта, и в 7 вузах будут проводить серьезные меры для энергосбережения и оптимизации управленческих процессов энергопотребления. Всего за время первого этапа работы планируют осуществить в почти 150 зданиях.