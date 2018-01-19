Вузы не могут отправлять студентов на "дистанционку" даже в морозы - МОН

universitet-shevchenko

Министерство образования и науки обнародовало официальную позицию по организации учебного процесса в вузах на фоне проблем с отоплением помещений университетов.

Об этом говорится на сайте МОН.

«Согласно действующему законодательству, при любых условиях, в том числе климатических, заведение высшего образования не может заменять аудиторное обучение дистанционным. В учреждениях высшего образования используются различные формы работы в течение года. Кроме занятий в аудиториях — практика, подготовка курсовых и дипломных работ. Учреждение высшего образования в пределах собственной академической автономии может само определять последовательность, когда и какие формы работы будут применяться. Однако, как бы заведение ни структурировало обучение, количество запланированных аудиторных часов должно быть одним и тем же. То есть возможен перенос внеаудиторных занятий на зимний период, а аудиторных — на весенний и летний без потерь для обучения», — говорится в сообщении.

В министерстве также признали, что в украинских вузах существует проблема с энергоэффективностью. Старые помещения требуют капитальных ремонтов, чтобы ресурсы на их содержание (в том числе отопление) использовались разумно.

В МОН рассказали, что совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) внедряется проект «Высшее образование Украины», направленный на улучшение энергоэффективности университетов и обновление их научного оборудования общей стоимостью 160 млн евро.

Сейчас, по сообщению ведомства, начинается первая очередь проекта, и в 7 вузах будут проводить серьезные меры для энергосбережения и оптимизации управленческих процессов энергопотребления. Всего за время первого этапа работы планируют осуществить в почти 150 зданиях.

В министерстве отметили, что о ситуации в Национальном университете им. Шевченко, который по сообщению СМИ, перевел на дистанционную форму обучения студентов из-за долга за отопление помещений, что вуз уже дал разъяснение. Проректор КНУ имени Шевченко Владимир Бугров подробно разъяснил причины, по которым в рамках университета было принято решение о соответствующем планировании. Он подчеркнул, что все счета учреждения за коммунальные услуги оплачены, а соответствующее планирование обучения имеет место по двум причинам: «Первое — чтобы студенты уходили на зимние каникулы, сдав сессию, и поэтому первый семестр заканчивается включительно с сессией 31 декабря. Второе — снизить пребывание в корпусах в зимний период, когда корпуса на Выставочном центре холодные».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Порошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИПорошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИ
Порошенко назначил главу Деснянского района КиеваПорошенко назначил главу Деснянского района Киева
Блок рекламы


Похожие новости
Румынские специалисты помогут изменить языковую статью украинского закона «Об образовании»Румынские специалисты помогут изменить языковую статью украинского закона «Об образовании»
Все украинские вузы по результатам аттестации поделят на 3 группыВсе украинские вузы по результатам аттестации поделят на 3 группы
Сербия и Черногория могут вступить в Евросоюз в 2025 году - ЕврокомиссияСербия и Черногория могут вступить в Евросоюз в 2025 году - Еврокомиссия
Оффшоры могут отсудить обратно конфискованные деньги Якуковича - ГПУОффшоры могут отсудить обратно конфискованные деньги Якуковича - ГПУ
Безос о защите мигрантов: Когда мой отец приехал в США, он даже не говорил по-английскиБезос о защите мигрантов: Когда мой отец приехал в США, он даже не говорил по-английски
К схемам о коррупции в Госмиграции могут быть причастны суды - НАБУК схемам о коррупции в Госмиграции могут быть причастны суды - НАБУ
Протесты в Иране: силовики задержали 90 студентовПротесты в Иране: силовики задержали 90 студентов
Власти Киева могут переехать работать в бизнес-центр из двух 27-этажных башенВласти Киева могут переехать работать в бизнес-центр из двух 27-этажных башен
Украинского журналиста в РоSSии могут посадить на огромный срокУкраинского журналиста в РоSSии могут посадить на огромный срок
Голосовавшие за «законы 16 января», снова могут возглавлять вузы, – решение КСГолосовавшие за «законы 16 января», снова могут возглавлять вузы, – решение КС
Последние новости
Подгружаем последние новости