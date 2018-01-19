Пучдемон рассказал, как намерен управлять Каталонией

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон даже заверил, что это легче делать «из Брюсселя, чем из Испании», подчеркнув, что «большие академические проекты управляются с помощью новых технологий».

Об этом он сказал сегодня утром в интервью Catalunya Ràdio, передает El Pais .

«Выбирая между тем, чтобы быть главой правительства или узником, я предпочитаю быть главой правительства, потому что, по крайней мере, я смогу делать вещи, которые в тюрьме, я не смогу делать», – сказал он.

Напомним, накануне лидер Каталонии Карлес Пучдемон присягнул Испании на верность, попытавшись обойти запрет на голосование через интернет и предложил голосование по доверенности.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой ранее заявлял, что Пучдемон не может голосовать или быть избранным, если он не будет присутствовать на заседании парламента.

Как сообщалось, две крупнейшие партии Каталонии пообещали поддержать переизбрание Карлеса Пучдемона в должности главы правительства, несмотря на угрозы Мадрида сохранить в таком случае прямое управление регионом.