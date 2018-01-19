Порошенко и Юнкер обсудили вопрос создания Антикоррупционного суда
Власти срывают выполнение одного из ключевых требований Запада.
Президент Украины Петр Порошенко и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу провели телефонный разговор, который касался вопроса создания Антикоррупционного суда в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Накануне Верховная Рада отказалась включить законопроект о создании Антикоррупционного суда, который был внесен Порошенко, в повестку дня. При этом законопроект Порошенко был сильно раскритикован международными партнерами Украины.
Во время разговора с Юнкером Порошенко заявил, что этот суд должен быть создан в соответствии с Конституцией Украины и рекомендациями Венецианской комиссии.
Порошенко и Юнкер также договорились встретиться в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Напомним, 18 января депутаты дважды отказались включить в повестку сессии законопроект президента о создании Высшего антикоррупционного суда.
Текущая седьмая сессия Верховной Рады завершилась 19 января. Восьмая сессия стартует 6 февраля.
Ранее МВФ, Всемирный банк и Евросоюз раскритиковали документ, отмечая, что он не соответствует обязательствам, которые взяла на себя Украина.
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