Порошенко и Юнкер обсудили вопрос создания Антикоррупционного суда

Власти срывают выполнение одного из ключевых требований Запада.

Порошенко и Юнкер обсудили вопрос создания Антикоррупционного суда
архивное фото
Фото: www.facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу провели телефонный разговор, который касался вопроса создания Антикоррупционного суда в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Накануне Верховная Рада отказалась включить законопроект о создании Антикоррупционного суда, который был внесен Порошенко, в повестку дня. При этом законопроект Порошенко был сильно раскритикован международными партнерами Украины.

Во время разговора с Юнкером Порошенко заявил, что этот суд должен быть создан в соответствии с Конституцией Украины и рекомендациями Венецианской комиссии.

Порошенко и Юнкер также договорились встретиться в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Напомним, 18 января депутаты дважды отказались включить в повестку сессии законопроект президента о создании Высшего антикоррупционного суда.

Текущая седьмая сессия Верховной Рады завершилась 19 января. Восьмая сессия стартует 6 февраля.

Ранее МВФ, Всемирный банк и Евросоюз раскритиковали документ, отмечая, что он не соответствует обязательствам, которые взяла на себя Украина.


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