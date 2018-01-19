НАПК просит главу Госкино Ильенко объяснить выдачу премий его кузине
Ильенко вызвали на 25 января для ознакомления с протоколом и дачи пояснений.
Национальное агентство по предотвращению коррупции вызвало главу Государственного агентства по вопросам кино Филиппа Ильенко для дачи пояснений о премиях своей двоюродной сестре.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
Отмечается, что в 2016-2017 году Ильенко распорядился выплачивать поощрительные выплаты своей кузине, которая занимает должность начальника отдела государственного регулирования киновидеопроката Госкино.
"Указанное деяние содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена статьей 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - подчеркивают в НАПК.
Ильенко приглашен в НАПК на 25 января в 11:00 для ознакомления с протоколом и дачи пояснений.
Напомним, в 2016 году разразился скандал вокруг зарплаты главы НАПК Натальи Корчак и других сотрудников агентства. Оказалось, что четверо членов агентства получали зарплату около 200 тысяч гривен с учетом всех надбавок и премий.
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