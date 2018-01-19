САП передала в суд дело против бывшего директора Концерна РРТ

Концерну были нанесены убытки на сумму около 1 млн гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 19 января передала в суд обвинительный акт против бывшего руководителя госпредприятия "Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения", начальника сектора концерна, а также руководителя одного из частных предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

По версии следствия, в 2013 году после назначения на руководящие должности в КРРТ должностные лица, действуя в сговоре с руководителем частного предприятия, заказали разработку технической документации по землеустройству земельных участков, которые на момент заключения соответствующих договоров не находились (или находились частично) в пользовании КРРТ, и оплатили выполнение этих работ. В результате КРРТ были нанесены убытки на сумму около 1 млн гривен.

Действия бывшего директора КРРТ и бизнесмена квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины, а начсектора - по ч.5 ст.191.

Имен обвиняемых САП не называет. Национальное антикоррупционное бюро раньше сообщало, что преступление произошло в 2013 году. С января 2013 года по апрель 2014 года концерном руководил Константин Захаренко.

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) - государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи. Заказчиками услуг Концерна РРТ являются Национальные теле- и радиокомпании Украины, региональные областные телерадиокомпании, независимые коммерческие телерадиокомпании и предприятия связи.