Полиция забрала с места столкновения восьмерых человек.

Фото: hromadske.ua

Члены националистической праворадикальной организации "С14" сорвали в Киеве ежегодную акцию антифашистов, приуроченную к годовщине трагической гибели правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых роSSийскими неонацистами в 2009 году.

Как сообщает "Громадське", представители "левой" молодежи собрались на Михайловской площади. Туда же пришли националисты, они начали обзывать своих противников сепаратистами и бросаться яйцами. В результате полиции пришлось разделить участников противостояния, произошла потасовка.

На акции задержали восьмерых человек. При этом организаторы акции - "Комитет 19 января" - сообщил, что были задержаны не праворадикалы, а антифашисты. "На участников акции (30 граждан) напали представители украинских нацистов из "С14", "Братства", "Традиции и порядок", УНСО вместе с роSSийскими и белорусскими нацистами из First line. Вместе около 50 человек. Нацисты действовали вполне скоординировано с полицией, в частности, с недавно созданной "полицией коммуникации". Перед началом акции полиция абсолютно безосновательно, "для установления личности", задержали 8 участников, в частности Артема Тидву", - заявил в фейсбуке правозащитник Валентин Чемерис.

"С14" объясняют свои действия тем, что леворадикалы, по их мнению, сотрудничают с "Л/ДНР" и Россией .

В 2017 году националисты также помешали проведению этой акции, тогда она планировалась у кинотеатра "Жовтень".

Напомним, что журналистку Анастасию Бабурову и адвоката Станислава Маркелова, который неоднократно защищал права чеченцев и антифашистов, убили роSSийские неонацисты 19 января 2009 года. В этот день Маркелов выступал на пресс-конференции о досрочном освобождении роSSийского полковника Юрия Буданова, который был осужден за убийство 18-летней чеченки.

Когда он вместе с внештатной журналисткой "Новой газеты" Анастасии Бабуровой вышел из здания, ему в затылок выстрелил киллер. Затем он убил и журналистку, которая мешала нападению.