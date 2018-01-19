В БПП заявили о возможности предоставления «зеленого коридора» для вывода роSSийских войск из Приднестровья

Украина готова предоставить «зеленый коридор» для эвакуации роSSийских войск и вооружения с непризнанного Приднестровья.

Об этом написала народный депутат из фракции БПП, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз на своей странице в Facebook, передает « УНН ».

«Украина готова предоставить «зеленый коридор» для эвакуации роSSийских войск и вооружения, расположенного в селе Кобасна (непризнанное Приднестровье). Это позволит кардинально изменить к лучшему ситуацию с безопасностью в регионе, не допустить эскалации ситуации на юго-западе Украины .... Уверена, что Вооруженные силы Украины организуют россиянам такой коридор. Вывоз оружия и личного состава должно сопровождаться контролем со стороны наших западных партнеров и проходить под эгидой ОБСЕ и ООН» , — отметила Фриз.

Также депутат поздравила предложения Министра обороны Республики Молдова Анатолия Шалару по организации коридора для эвакуации роSSийских войск с территории непризнанного Приднестровья.

Напомним, Президент Молдовы Игорь Додон предположил, что Приднестровье может стать частью Украины. Об этом он сказал в интервью роSSийской «Независимой газете». Додон отметил, что Приднестровью необходимо дать право на самоопределение в случае утраты Молдавией своей государственности.