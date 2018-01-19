Главу сельсовета в Житомирской области поймали на взятке

Чиновник получил более 8 тыс. гривен за беспрепятственный вывоз грунта без оформления разрешительных документов.

Главу сельсовета в Житомирской области поймали на взятке
Архив
Фото: ssu.gov.ua

Прокуратура Житомирской области расследует уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды одним из сельских голов Коростенского района.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Отмечается, что 18 января прокурор Любомир Вийтович, согласно требованиям Закона "О статусе депутатов местных советов", сообщил чиновнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Как установлено в ходе досудебного расследования, сельский голова подозревается в получении 8,8 тыс гривен взятки за беспрепятственную добычу и вывоз грунта с территории сельсовета без оформления соответствующих разрешительных документов.

Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, замглавы райсовета в Киевской области вымогал у предпринимателя $50 тысяч.


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