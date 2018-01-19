Начальник университета Воздушных сил им. Кожедуба вышел под залог 1,5 млн гривен

Генерал-майора Алимпиева и его зама подозревают в растрате 2,4 млн гривен при закупке топлива.

Начальник университета Воздушных сил им. Кожедуба вышел под залог 1,5 млн гривен
Андрей Алимпиев с дочерью
Фото: facebook.com/groups/AlimpievAndrey

Руководитель Харьковского национального университета воздушных сил Андрей Алимпиев, подозреваемый в растрате 2,4 млн гривен, вышел на свободу под залог в 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщается в его группе поддержки в Фейсбуке.

"Несмотря на то, что генерал Алимпиев отказался выходить под залог, он не мог ничего сделать с силой дружбы и верности. Благодаря всем нам, был собран и внесен залог, что позволило Андрею Николаевичу выйти из заточения!", - написал организатор группы поддержки военного Павел Гридин.

Напомним, в ноябре прошлого года генерал-майора Алимпиева и его заместителя задержали по подозрению в растрате 2,4 миллионов гривен при закупке топлива. Представители прокуратуры требовали назначить залог в размере 3,2 миллионов гривен, однако суд уменьшил его более чем вдвое.

Глава ХНУВС заявил, что готов провести два месяца в СИЗО, поскольку денег на залог у него нет и остался под стражей. Суд продлил ему меру пресечения еще на 30 дней.

Заместителя Алимпиева - Игоря Никифорова - суд арестовал под залог 1 млн гривен до 16 января.


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