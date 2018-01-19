В Польше оштрафовали троих молодых людей, которые вытерли ноги об украинский флаг

Полиция Свидницы предъявила задержанным обвинения в "краже и уничтожении имущества".

В Польше оштрафовали троих молодых людей, которые вытерли ноги об украинский флаг
Фото: polradio.pl

Суд Польши наказал троих молодых людей, которые в сентябре прошлого года на площади в городе Свидница осквернили флаг Украины.

Об этом сообщает "Польское радио".

Флаг висел над входом в Судетскую промышленно-торговую палату, его повесило агентство по трудоустройству Smart Work, офис которого находится в здании.

В прошлом году камера видеонаблюдения зафиксировала молодых людей, которые сняли со здания флаг, а потом растоптали его и вытерли об него свою обувь. Муниципальная охрана задержала нарушителей на месте и вызвала полицию. Сообщалось, что задержанные "подозреваются в нарушении одной из статей Уголовного кодекса Польши".

Фото: polradio.pl

Согласно данной статье, "тот, кто в Польше презирает, уничтожает или повреждает один из государственных символов иностранного государства, установленный в общественном месте представительством этого государства или в соответствии с распоряжением польского органа власти, наказывается штрафом, ограничением свободы или лишением свободы на срок до одного года".

Однако, полиция Свидницы предъявила задержанным обвинения в "краже и уничтожении имущества", заявив, что над флагом не было совершено надругательство, поскольку он вывешен в частном порядке, а не правительством или органом власти.

"Правонарушения совершили 20-летняя Катажина С., 21-летняя Марта В. и 25-летний Анджей Б. За уничтожение украинского флага они должны заплатить фирме по посредничеству труда 150 злотых. Каждый из них заплатит также 300 злотых штрафа", - отмечается в сообщении.

Напомним, в ноябре 2016 года в Польше открыли производство по факту сожжения флага Украины во время "Марша независимости" в Варшаве.


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