ПАСЕ может отменить механизм введения санкций против национальных делегаций, - Арьев

По мнению нардепа, без санкций мониторинговая процедура превратится в формальность.

?ПАСЕ может отменить механизм введения санкций против национальных делегаций, - Арьев
Фото: kapital.com

Парламентская ассамблея Совета Европы в ближайшие месяцы может отменить механизмы применения ограничений и санкций в отношении национальных делегаций.

Об этом сообщил народный депутат, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает РБК-Украина.

"ПАСЕ пока собирается в течение следующих нескольких месяцев обсудить, как по мне, - просто самоубийственную инициативу - об исключении из правил и регламентов ПАСЕ такую возможность, как введение санкций или ограничений против национальных делегаций. На самом деле это убивает полностью мониторинговые процедуры, на которых базируется весь серьезный авторитет совета Европы", - заявил Арьев.

Он подчеркнул, что санкции - единственный механизм, с помощью которого можно заставить отдельные страны выполнять взятые на себя обязательства. По мнению нардепа, без санкций мониторинговая процедура превратится в формальность.

Напомним, в апреле 2014 года роSSийская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за агрессии против Украины. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: РоSSия была лишена возможности голосовать в ПАСЕ до конца года, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы.

В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. В конце июня стало известно, что РоSSия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы.

В октябре прошлого года ПАСЕ утвердила резолюцию, которая приведет к снятию политических санкций с РФ. Однако, в декабре 20 делегаций ПАСЕ подписали декларацию "Защитить ценности и авторитет Совета Европы", в которой говорится что попытка восстановить членство РоSSии подорвет авторитет ассамблеи.

В январе 2018 года РФ заявила, что не будет направлять свою делегацию на сессию ПАСЕ, которая пройдет 22-26 января.


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