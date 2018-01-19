В Кропивницком главврач поликлиники Нацполиции вымогал у военного $1 тыс. за оформление инвалидности

Медработник задержан в порядке ст. 208 УПК во время получения части взятки.

Фото: vppdr.gp.gov.ua

В пятницу, 19 января, в Кировоградской области в рамках уголовного производства о вымогательстве задержан главный врач поликлиники Национальной полиции города Кропивницкий.

Об этом сообщается на сайте Военной прокуратуры западного региона.

"В ходе досудебного расследования установлено, что за решение вопроса о предоставлении бывшему военнослужащему, участнику боевых действий, третьей группы инвалидности главврач требовал $1тыс. Он был задержан в порядке ст. 208 УПК во время передачи второй части суммы в размере 14 450 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас военная прокуратура проводит первоочередные следственные (розыскные) действия. Также продолжаются обыски по месту жительства и работы подозреваемого.

Фото: vppdr.gp.gov.ua

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Фото: vppdr.gp.gov.ua

Напомним, ранее главный патологоанатом Запорожской области попался на 16 тыс. гривен взятки.