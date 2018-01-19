В Кропивницком главврач поликлиники Нацполиции вымогал у военного $1 тыс. за оформление инвалидности

Медработник задержан в порядке ст. 208 УПК во время получения части взятки.

В Кропивницком главврач поликлиники Нацполиции вымогал у военного $1 тыс. за оформление инвалидности
Фото: vppdr.gp.gov.ua

В пятницу, 19 января, в Кировоградской области в рамках уголовного производства о вымогательстве задержан главный врач поликлиники Национальной полиции города Кропивницкий.

Об этом сообщается на сайте Военной прокуратуры западного региона.

"В ходе досудебного расследования установлено, что за решение вопроса о предоставлении бывшему военнослужащему, участнику боевых действий, третьей группы инвалидности главврач требовал $1тыс. Он был задержан в порядке ст. 208 УПК во время передачи второй части суммы в размере 14 450 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас военная прокуратура проводит первоочередные следственные (розыскные) действия. Также продолжаются обыски по месту жительства и работы подозреваемого.

Фото: vppdr.gp.gov.ua

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Фото: vppdr.gp.gov.ua

Напомним, ранее главный патологоанатом Запорожской области попался на 16 тыс. гривен взятки.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Порошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИПорошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИ
Порошенко назначил главу Деснянского района КиеваПорошенко назначил главу Деснянского района Киева
Блок рекламы


Похожие новости
Замглавы райсовета в Киевской области вымогал $50 тысячЗамглавы райсовета в Киевской области вымогал $50 тысяч
Экс-"министр" Крыма перед арестом успел поработать главврачом в КиевеЭкс-"министр" Крыма перед арестом успел поработать главврачом в Киеве
Заместитель главы Нацполиции получил от отца дорогую машинуЗаместитель главы Нацполиции получил от отца дорогую машину
Кабмин предложил штрафовать за незаконное использование символики НацполицииКабмин предложил штрафовать за незаконное использование символики Нацполиции
ГПУ подозревает начальника департамента взрывотехнической службы Нацполиции во взяточничествеГПУ подозревает начальника департамента взрывотехнической службы Нацполиции во взяточничестве
337 полицейским сообщили о подозрении – глава Нацполиции337 полицейским сообщили о подозрении – глава Нацполиции
Глава Нацполиции: убийцы Шеремета не установленыГлава Нацполиции: убийцы Шеремета не установлены
Совет Европы передал Нацполиции оборудование на 1,5 млн гривенСовет Европы передал Нацполиции оборудование на 1,5 млн гривен
Ситуация в мире не такая плохая, как перед Второй мировой, - глава военного комитета НАТОСитуация в мире не такая плохая, как перед Второй мировой, - глава военного комитета НАТО
РоSSийского военного Агеева нет в списках на обмен пленных, - адвокатРоSSийского военного Агеева нет в списках на обмен пленных, - адвокат
Последние новости
Подгружаем последние новости