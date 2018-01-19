Кличко с замами и главами райадминистраций искупался в Днепре

Мэр решил сплотить команду.

Кличко с замами и главами райадминистраций искупался в Днепре
Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с главами столичных районов, заместителями председателя КГГА и некоторыми депутатами Верховной Рады и Киевсовета нырнул в Крещенскую воду в парке "Наталка".

Кличко отметил, что это была не принудительная акция.

«Это было предложение с моей стороны. Такое, знаете, сплочения и закаливание команды, - отметил мэр. - Сегодня большой христианский праздник, и я хочу поздравить всех с Крещением. Считается, что именно в этот день вода приобретает целебные свойства. Пусть иорданская вода помогает нам закалиться и оздоровиться, заряжает светлыми мыслями и настоящей верой - в Бога, в Украину и в наше дело!» - сказал Виталий Кличко после ныряния в Крещенскую воду.

Фото: kiev.klichko.org

Мэр также пошутил, обращаясь к главам районов и заместителям, что в следующем году те, кто будут плохо работать, могут вынырнуть не сразу.

В парке "Наталка" в этом году оборудовали локацию, где все желающие киевляне могут нырнуть в Крещенскую воду.

Напомним, на Крещение в Киеве дежурят 125 спасателей.


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