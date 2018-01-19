Вертолет с зимбабвийскими оппозиционерами на борту разбился в США

В штате Техас упал частный вертолет, на борту которого были представители оппозиции из Зимбабве . В результате крушения погибли пять человек.

В американском Хьюстоне разбился вертолет с политиками из Зимбабве на борту. Об этом в четверг, 18 января, сообщили в пресс-службе полиции Нью-Мексико.

Согласно сообщению, в результате происшествия, погибли пять человек, среди которых представитель зимбабвийской оппозиции Рой Беннетт и его жена Эйлин. Всего на борту было шесть человек, одному удалось выжить.

Федеральное управление авиации прибудет на место аварии для выяснения причин. Авария произошла в горной местности вечером 17 января, но вертолет был обнаружен только в четверг. Это был частный вертолет Huey, причины ЧП не установлены.

Как сообщалось, в Колумбии во вторник, 16 января, разбился военный вертолет Ми-17, в результате чего погибли десять человек.