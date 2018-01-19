Скандал вокруг львовского балетмейстера-"сепаратиста" разгорается: Санжаревский сделал признание

Николай Санжаревский, который является ведущим солистом Львовского театра оперы и балета, остается в центре громкого скандала. Он подозревается в симпатиях к сепаратистам. Николай Санжаревский решил разъяснить ситуацию и дать интервью журналистам.

Украинских силовиков заинтересовала страница артиста в соцсети, где он размещал посты соответствующего содержания и вел сбор денег для оккупированного Донбасса. Также артиста упрекают в том, что он повез учеников на конкурс в Минск, где выступал на одной сцене с участниками из "ДНР", передает Час Пик.

Когда разразился скандал, Санжаревский находился в отпуске за рубежом. Ему пришлось перервать отдых и срочно вернуться во Львов. Артист сам явился в СБУ и после общения с силовиками решил дать журналистам разъяснение о сложившейся вокруг него ситуации.

Известно, что в доме у Санжаревского 16 января проведен обыск. СБУ забрала технику и носители информации. Подозрение ему пока не объявлено.

Журналистам артист признался, что в 2014 модерировал форумы «Антимайдана». Также признался, что после начала войны создал электронные кошельки для сбора средств пострадавшему населению Донбасса. Но очень скоро понял, что собранные средства не доходят до гражданского населения, поэтому прекратил эту деятельность.

Санжаревский кроме выступлений в театре, работает арт-директором балетной школы. Он часто возит своих учеников на различные соревнования. И о выступлении в Минске на одной сцене с представителями от «ДНР» говорит так – «интересовали прежде всего соревнования». По словам Санжаревского, до приезда в Беларусь группа не имела представления, кто станет участниками конкурса.

Руководство театра шокировано происходящим. Выводов пока никаких не делают, ожидая результатов проверки СБУ .

Материал журналиста Добровольской, в котором она опубликовала скриншоты из соцсети «ВКонтакте» с высказыванием Санжаревского, стала полной неожиданностью и для руководства театра, и для коллег артиста. Атмосфера в театре накаленная.

В самом театре поговаривают о «профессиональной мести». Якобы, у артиста очень много завистников и его просто хотят выжить из театра, но у Санжаревского большая поддержка среди коллег. Также многих удивляет то, что «история с сепаратизмом» всплыла только сейчас.

В соцсетях мнения разделились. Одни выступают в защиту Санжаревского, называя его талантливым артистом и выдающимся педагогом, другие попрекают за «сепаратизм». В комментариях встречаются оскорбления и угрозы в адрес артиста, поэтому многие советуют ему выехать из страны в целях безопасности.

«В Киеве работает «Глория Джинс» )))) ещё есть вопросы???»,

«Ой, не там он танцует! - В Л / ДНР его место или в Московии...»,

«Осторожнее надо, всем там правит СБУ »,

«Допелся, голубок...»