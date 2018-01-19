Скандал вокруг львовского балетмейстера-"сепаратиста" разгорается: Санжаревский сделал признание

Николай_Санжаревский

Николай Санжаревский, который является ведущим солистом Львовского театра оперы и балета, остается в центре громкого скандала. Он подозревается в симпатиях к сепаратистам. Николай Санжаревский решил разъяснить ситуацию и дать интервью журналистам.

Украинских силовиков заинтересовала страница артиста в соцсети, где он размещал посты соответствующего содержания и вел сбор денег для оккупированного Донбасса. Также артиста упрекают в том, что он повез учеников на конкурс в Минск, где выступал на одной сцене с участниками из "ДНР", передает Час Пик.

Когда разразился скандал, Санжаревский находился в отпуске за рубежом. Ему пришлось перервать отдых и срочно вернуться во Львов. Артист сам явился в СБУ и после общения с силовиками решил дать журналистам разъяснение о сложившейся вокруг него ситуации.

Известно, что в доме у Санжаревского 16 января проведен обыск. СБУ забрала технику и носители информации. Подозрение ему пока не объявлено.

Журналистам артист признался, что в 2014 модерировал форумы «Антимайдана». Также признался, что после начала войны создал электронные кошельки для сбора средств пострадавшему населению Донбасса. Но очень скоро понял, что собранные средства не доходят до гражданского населения, поэтому прекратил эту деятельность.

Санжаревский кроме выступлений в театре, работает арт-директором балетной школы. Он часто возит своих учеников на различные соревнования. И о выступлении в Минске на одной сцене с представителями от «ДНР» говорит так – «интересовали прежде всего соревнования». По словам Санжаревского, до приезда в Беларусь группа не имела представления, кто станет участниками конкурса.

Руководство театра шокировано происходящим. Выводов пока никаких не делают, ожидая результатов проверки СБУ.

Материал журналиста Добровольской, в котором она опубликовала скриншоты из соцсети «ВКонтакте» с высказыванием Санжаревского, стала полной неожиданностью и для руководства театра, и для коллег артиста. Атмосфера в театре накаленная.

В самом театре поговаривают о «профессиональной мести». Якобы, у артиста очень много завистников и его просто хотят выжить из театра, но у Санжаревского большая поддержка среди коллег. Также многих удивляет то, что «история с сепаратизмом» всплыла только сейчас.

В соцсетях мнения разделились. Одни выступают в защиту Санжаревского, называя его талантливым артистом и выдающимся педагогом, другие попрекают за «сепаратизм». В комментариях встречаются оскорбления и угрозы в адрес артиста, поэтому многие советуют ему выехать из страны в целях безопасности.

«В Киеве работает «Глория Джинс» )))) ещё есть вопросы???»,

«Ой, не там он танцует! - В Л / ДНР его место или в Московии...»,

«Осторожнее надо, всем там правит СБУ»,

«Допелся, голубок...»

Скандал вокруг львовского балетмейстера-
Скандал вокруг львовского балетмейстера-
Скандал вокруг львовского балетмейстера-
Скандал вокруг львовского балетмейстера-

Остается ждать выводов экспертов СБУ, после которых прояснится будущая судьба львовского балетмейстера. По статье, которая может быть ему предъявлена, предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Порошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИПорошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИ
Порошенко назначил главу Деснянского района КиеваПорошенко назначил главу Деснянского района Киева
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС сделал заявление об Антикоррупционном суде с намеком на приостановление безвизаЕС сделал заявление об Антикоррупционном суде с намеком на приостановление безвиза
Сестра скандального Розенблата купила квартиру в Германии за 4 миллиона гривенСестра скандального Розенблата купила квартиру в Германии за 4 миллиона гривен
Посол США прокомментировала ситуацию вокруг НАБУПосол США прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ
"Успели сфоткаться и помечтать": комментарий экс-бойца "Азова" о скандале с гранатометами PSRL-1"Успели сфоткаться и помечтать": комментарий экс-бойца "Азова" о скандале с гранатометами PSRL-1
В Литве депутат отказался от мандата из-за сексуального скандалаВ Литве депутат отказался от мандата из-за сексуального скандала
Громкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церквиГромкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церкви
Скандал в США: Беннон потерял кресло председателя Breitbart NewsСкандал в США: Беннон потерял кресло председателя Breitbart News
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Фюрер РФ сделал куратора сепаратистов в Украине госсоветником РФФюрер РФ сделал куратора сепаратистов в Украине госсоветником РФ
Начальник Львовского облуправления юстиции, требовавший при приеме на работу спеть "Лента за лентой", уволенНачальник Львовского облуправления юстиции, требовавший при приеме на работу спеть "Лента за лентой", уволен
Последние новости
Подгружаем последние новости