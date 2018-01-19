Канада исчерпала свои возможности для давления на КНДР

Канада исчерпала свои возможности для давления на КНДР

Канада очень ограничена в возможностях дальнейшего расширения санкций против Северной Кореи.

Об этом сообщает CBC News.

«Когда речь идет о разработке новых санкций против Северной Кореи, то Канада почти исчерпала варианты своих действий», - говорится в статье.

«Канада не может иметь много места для маневра, поскольку уже ввела весомые меры. Оттава всегда изучать свои возможности, но имеющиеся меры уже и так очень жесткие», - отмечает CBC News.

Сейчас в Канаде действует почти полный запрет на торговлю, финансовые транзакции и торговлю оружием с КНДР. Некоторые исключения делаются только для оказания гуманитарной помощи.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.               

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН.




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