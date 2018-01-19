Насиров будет судиться за должность главы ГФС

"Очень скоро увидите обжалование этого решения и иск".

Фото: Сергей Нужненко

Отстраненный от обязанностей главы Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что будет судиться за возвращение на должность. Об этом он сказал в Шевченковском районном суде Киева , где возобновилось рассмотрение уголовного дела против Насирова.

"Очень скоро увидите обжалование этого решения и иск на противоправные действия", - цитирует Насирова агентство УНН.

Напомним, что Насирова судят по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК). Несмотря на это он формально остается главой ГФС.

17 января 2018 года Минфин инициировал увольнение Насирова.

По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.

Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Потерпевшим выступает компания "Укргаздобыча".