На судебное заседание по делу Саакашвили вызвали силовиков

На судебное заседание по делу экс-губернатора Одесской ОГА Михаила Саакашвили вызвали правоохранителей и Национальную гвардию.

Об этом сообщает УНН .

Так, в апелляционном суде Киева должно начаться судебное слушание о ходатайстве прокуратуры об избрании меры пресечения Михаилу Саакашвили.

По периметру зала стоит десяток нацгвардийцев, еще десяток - дежурит в коридоре суда. Под самим зданием апелляционного суда дежурит еще 3 автобуса Национальной гвардии Украины.

Кром того, стало известно, что рассмотрение апелляции на меру пресечения для лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили состоится в Апелляционном суде Киева 26 января в 10 утра. Об этом в зале суда сообщил Саакашвили, передает корреспондент РБК-Украина. "Суд перенесли на неделю в связи с событиями с одним из судей. У одного из судей умер родственник", - сказал он.

Напомним, суд перенес на 19 января рассмотрение жалобы на отказ в избрании Саакашвили меры пресечения.

Отметим, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Сергея Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.