На судебное заседание по делу Саакашвили вызвали силовиков
На судебное заседание по делу экс-губернатора Одесской ОГА Михаила Саакашвили вызвали правоохранителей и Национальную гвардию.
Об этом сообщает
Так, в апелляционном суде Киева должно начаться судебное слушание о ходатайстве прокуратуры об избрании меры пресечения Михаилу Саакашвили.
По периметру зала стоит десяток нацгвардийцев, еще десяток - дежурит в коридоре суда. Под самим зданием апелляционного суда дежурит еще 3 автобуса Национальной гвардии Украины.
Кром того, стало известно, что рассмотрение апелляции на меру пресечения для лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили состоится в Апелляционном суде Киева 26 января в 10 утра. Об этом в зале суда сообщил Саакашвили, передает корреспондент РБК-Украина. "Суд перенесли на неделю в связи с событиями с одним из судей. У одного из судей умер родственник", - сказал он.
Напомним, суд перенес на 19 января рассмотрение жалобы на отказ в избрании Саакашвили меры пресечения.
Отметим, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Сергея Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.
Генпрокуратура просила суд избрать для Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Впрочем, следственный судья Печерского райсуда Киева Лариса Цоколь отказала в удовлетворении этого ходатайства и освободила Саакашвили из-под стражи в зале суда.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
19.01.2018 09:02
19.01.2018 10:14